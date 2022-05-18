https://ria.ru/20220518/mariupol-1789183675.html

Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни

Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о планах властей Мариуполя использовать чеченский опыт в восстановлении города. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:09

2022-05-18T11:09

2022-05-18T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

чеченская республика (чечня)

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рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о планах властей Мариуполя использовать чеченский опыт в восстановлении города."В Мариуполе постепенно налаживается мирная жизнь... Власти города планируют перенять опыт Чеченской республики. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям. В рамках рабочего визита Адам Султанович (Делимханов, депутат Госдумы от Чечни – ред.) и Магомед Хожахмедович (Даудов, председатель парламента Чечни – ред.) встретились с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко", - написал Кадыров.Он добавил, что Иващенко выразил желание наладить тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Чечней. "Благодаря бойцам союзных войск России и Донбасса Мариуполь вызволен из националистического плена. Теперь дело остается за малым – вернуть городу былой облик и вместе с тем сделать его еще краше и привлекательнее. Благо нам известно, как это сделать, и мы с удовольствием поделимся с друзьями опытом", - отметил глава региона.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/mariupol-1789032946.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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