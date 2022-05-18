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Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/mariupol-1789183675.html
Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни
Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о планах властей Мариуполя использовать чеченский опыт в восстановлении города. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:09
2022-05-18T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о планах властей Мариуполя использовать чеченский опыт в восстановлении города."В Мариуполе постепенно налаживается мирная жизнь... Власти города планируют перенять опыт Чеченской республики. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям. В рамках рабочего визита Адам Султанович (Делимханов, депутат Госдумы от Чечни – ред.) и Магомед Хожахмедович (Даудов, председатель парламента Чечни – ред.) встретились с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко", - написал Кадыров.Он добавил, что Иващенко выразил желание наладить тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Чечней. "Благодаря бойцам союзных войск России и Донбасса Мариуполь вызволен из националистического плена. Теперь дело остается за малым – вернуть городу былой облик и вместе с тем сделать его еще краше и привлекательнее. Благо нам известно, как это сделать, и мы с удовольствием поделимся с друзьями опытом", - отметил глава региона.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, мариуполь, россия, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
11:09 18.05.2022
 
Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни

Кадыров сообщил о планах властей Мариуполя использовать опыт Чечни при восстановлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о планах властей Мариуполя использовать чеченский опыт в восстановлении города.
Мариуполе постепенно налаживается мирная жизнь... Власти города планируют перенять опыт Чеченской республики. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям. В рамках рабочего визита Адам Султанович (Делимханов, депутат Госдумы от Чечни – ред.) и Магомед Хожахмедович (Даудов, председатель парламента Чечни – ред.) встретились с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко", - написал Кадыров.
Мужчина на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"У нас появилась надежда". Как восстанавливают Мариуполь
Он добавил, что Иващенко выразил желание наладить тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Чечней. "Благодаря бойцам союзных войск России и Донбасса Мариуполь вызволен из националистического плена. Теперь дело остается за малым – вернуть городу былой облик и вместе с тем сделать его еще краше и привлекательнее. Благо нам известно, как это сделать, и мы с удовольствием поделимся с друзьями опытом", - отметил глава региона.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

Разрушенный жилой дом на улице Куприна в Мариуполе
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

Мужчина бреется электрической бритвой, подключенной к генератору МЧС РФ, на Театральной площади в Мариуполе
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

Жители заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС РФ на Театральной площади в Мариуполе
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

Сотрудник МЧС РФ разбирает завалы у здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

Боеприпасы, найденные сотрудниками МЧС РФ в Мариуполе
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на улице Бахчиванджи в Мариуполе
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

Сотрудник МЧС РФ на стоянке разбитых автомобилей у ТЦ Порт City в Мариуполе
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

Сотрудник МЧС РФ проводит восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольРоссияЧеченская республика (Чечня)Донецкая Народная РеспубликаРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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