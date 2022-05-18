https://ria.ru/20220518/makhachkala-1789158985.html

В Махачкале нейтрализовали бандитов, готовивших теракт

В Махачкале нейтрализовали бандитов, готовивших теракт - РИА Новости, 18.05.2022

В Махачкале нейтрализовали бандитов, готовивших теракт

В Махачкале нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракт на электроподстанции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ФСБ России. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:12

2022-05-18T09:12

2022-05-18T09:54

россия

республика дагестан

махачкала

национальный антитеррористический комитет рф

криминал

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Махачкале нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракт на электроподстанции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ФСБ России."Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — уточнили в ведомстве.На месте операции силовики обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.В НАК заявили об отсутствии жертв среди сотрудников спецслужб и граждан. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Ранее республиканское управление ФСБ России ввело режим контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы.

https://ria.ru/20220513/terakt-1788302368.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, республика дагестан, махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, криминал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)