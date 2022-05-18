https://ria.ru/20220518/makhachkala-1789158985.html
В Махачкале нейтрализовали бандитов, готовивших теракт
В Махачкале нейтрализовали бандитов, готовивших теракт - РИА Новости, 18.05.2022
В Махачкале нейтрализовали бандитов, готовивших теракт
В Махачкале нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракт на электроподстанции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ФСБ России. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:12
2022-05-18T09:12
2022-05-18T09:54
россия
республика дагестан
махачкала
национальный антитеррористический комитет рф
криминал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Махачкале нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракт на электроподстанции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ФСБ России."Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — уточнили в ведомстве.На месте операции силовики обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.В НАК заявили об отсутствии жертв среди сотрудников спецслужб и граждан. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Ранее республиканское управление ФСБ России ввело режим контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы.
https://ria.ru/20220513/terakt-1788302368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика дагестан, махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, криминал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:12 18.05.2022 (обновлено: 09:54 18.05.2022)
В Махачкале нейтрализовали бандитов, готовивших теракт
ФСБ в ходе КТО в Дагестане ликвидировала двух готовивших теракт боевиков
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Махачкале нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракт на электроподстанции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ФСБ России.
"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — уточнили в ведомстве.
На месте операции силовики обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
В НАК
заявили об отсутствии жертв среди сотрудников спецслужб и граждан. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее республиканское управление ФСБ России ввело режим контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы.