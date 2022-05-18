https://ria.ru/20220518/lnr-1789167243.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили десять украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили десять украинских военных - РИА Новости, 18.05.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили десять украинских военных

Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 10 человек, семь украинских военных сложили оружие. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:07

2022-05-18T10:07

2022-05-18T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что украинские войска потеряли за сутки 10 человек, семь украинских военных сложили оружие.Во вторник Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли в столкновениях с ее подразделениями пять человек, 10 военных сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 10 человек личного состава, два бронетранспортера, три единицы автомобильной техники, семь военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР. По данным ведомства, за минувшие сутки украинские войска выпустили 20 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра по населенному пункту Первомайск, в результате обстрела поврежден жилой дом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/kotel-1788968891.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр