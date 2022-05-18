https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789330191.html

Мантуров допустил легализацию криптовалют в России

Мантуров допустил легализацию криптовалют в России - РИА Новости, 18.05.2022

Мантуров допустил легализацию криптовалют в России

Криптовалюта как платёжное средство будет легализована в России, это вопрос времени, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время выступления на... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:26

2022-05-18T19:26

2022-05-18T21:46

криптовалюта

россия

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_99b645bf6deb2ead48520672fa34c1dc.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Криптовалюта как платёжное средство будет легализована в России, это вопрос времени, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Сейчас и Центральный банк, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к понимаю того, что это тенденция времени. Рано или поздно в том или ином формате это будет осуществляться", - отметил он. При этом Мантуров подчеркнул, что всё должно быть легально, в соответствии с теми требованиями и правилами, которые будут сформированы в первую очередь регулятором - Центральным банком - и правительством.При этом Центробанк пока был последователен в неприятии криптовалют, считая их "денежным суррогатом" и рискованным инструментом. Так, в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг (производство) криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими. Впрочем, в конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что регулятор озабочен лишь той ситуацией, когда "намайненное" начинает использоваться как средство платежа внутри России, а не уходит за рубеж.Тогда Минфин выступил в целом против такого подхода и предложил легализовать рынок. Но и он до последнего времени не видел криптовалюты как средство платежа. Так, в феврале министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России. А в апреле министерство доработало и внесло в правительство законопроект о регулировании цифровых валют.Новый законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов этого рынка. После этого депутат-единоросс Антон Горелкин заявлял, что "принципиальной позиции запрета на криптовалюту как средство платежа больше нет". Впрочем, пока позиция "Единой России" в том, что это будет возможно лишь для сделок юрлиц с иностранцами, а для физлиц цифровые активы будут доступны в качестве инвестиций.

https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789202395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

криптовалюта, россия, экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)