19:26 18.05.2022 (обновлено: 21:46 18.05.2022)
Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Глава Минпромторга Мантуров допустил легализацию криптовалют как платежного средства
Криптовалюта биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Криптовалюта как платёжное средство будет легализована в России, это вопрос времени, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Короткий вопрос - короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт, как это будет регулироваться", - заявил министр, отвечая на вопрос, будет ли в России криптовалюта легализована как платёжное средство.
"Сейчас и Центральный банк, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к понимаю того, что это тенденция времени. Рано или поздно в том или ином формате это будет осуществляться", - отметил он. При этом Мантуров подчеркнул, что всё должно быть легально, в соответствии с теми требованиями и правилами, которые будут сформированы в первую очередь регулятором - Центральным банком - и правительством.
При этом Центробанк пока был последователен в неприятии криптовалют, считая их "денежным суррогатом" и рискованным инструментом. Так, в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг (производство) криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими. Впрочем, в конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что регулятор озабочен лишь той ситуацией, когда "намайненное" начинает использоваться как средство платежа внутри России, а не уходит за рубеж.
Тогда Минфин выступил в целом против такого подхода и предложил легализовать рынок. Но и он до последнего времени не видел криптовалюты как средство платежа. Так, в феврале министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России. А в апреле министерство доработало и внесло в правительство законопроект о регулировании цифровых валют.
Новый законопроект предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов этого рынка. После этого депутат-единоросс Антон Горелкин заявлял, что "принципиальной позиции запрета на криптовалюту как средство платежа больше нет". Впрочем, пока позиция "Единой России" в том, что это будет возможно лишь для сделок юрлиц с иностранцами, а для физлиц цифровые активы будут доступны в качестве инвестиций.