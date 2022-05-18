https://ria.ru/20220518/iphone-1789205359.html
Шадаев считает, что доля iPhone в России за 2,5 года сократится вдвое
Шадаев считает, что доля iPhone в России за 2,5 года сократится вдвое - РИА Новости, 18.05.2022
Шадаев считает, что доля iPhone в России за 2,5 года сократится вдвое
Число смартфонов iPhone американской Apple у российских пользователей будет снижаться из-за трудностей с оплатой и скачиванием приложений, и через два года их... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:33
2022-05-18T12:33
2022-05-18T12:49
экономика
технологии
россия
apple
apple iphone
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число смартфонов iPhone американской Apple у российских пользователей будет снижаться из-за трудностей с оплатой и скачиванием приложений, и через два года их доля на рынке сократится вдвое, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на Российском интернет форуме."У Минцифры готов прогноз, что если брать текущую ситуацию, то доля устройств iPhone до конца 2024 года сократится в два раза на российском рынке... Понятно, что это вопрос удобства сервисов - это оплата, возможность скачать приложение", - сказал Шадаев. "В силу более закрытой архитектуры (iPhone - ред.) пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит эти признаки открытости", - заключил министр.В начале марта Apple сообщила о прекращении продажи своей продукции в России. По данным аналитиков IDC, Apple в 2021 году продала пять миллионов iPhone в РФ, что обеспечило компании долю в 16% от продаж всего рынка в стране - третий показатель среди производителей мобильных гаджетов.
https://ria.ru/20220513/sberbank-1788420034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, apple, apple iphone, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
12:33 18.05.2022 (обновлено: 12:49 18.05.2022)
Шадаев считает, что доля iPhone в России за 2,5 года сократится вдвое
Глава Минцифры Шадаев считает, что доля iPhone в России за 2,5 года сократится вдвое