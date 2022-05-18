https://ria.ru/20220518/gorlovka-1789179223.html

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска в 10.30 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:54

2022-05-18T10:54

2022-05-18T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg

ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.30 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты "Комсомолец"): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, вооруженные силы украины