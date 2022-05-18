https://ria.ru/20220518/gaz-1789232419.html
Глава ЕК заявила о сокращении потребления в ЕС российского газа
Глава ЕК заявила о сокращении потребления в ЕС российского газа - РИА Новости, 18.05.2022
Глава ЕК заявила о сокращении потребления в ЕС российского газа
ЕС за год сократил потребление газа из РФ с 40% до 26%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила обширный пакет мер, которые ЕК... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:14
2022-05-18T14:14
2022-05-18T14:22
экономика
природный газ
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС за год сократил потребление газа из РФ с 40% до 26%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила обширный пакет мер, которые ЕК предложила для отказа от энергоресурсов из России."В прошлом году 40% газа в ЕС было импортировано из России, в этом году в апреле мы уже снизили (этот показатель - ред.) до 26%", - сказала она.Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-05-18T14:14
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PT1M05S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, природный газ, евросоюз, урсула фон дер ляйен, видео
Глава ЕК заявила о сокращении потребления в ЕС российского газа
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС за год сократил потребление газа из РФ с 40% до 26%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представила обширный пакет мер, которые ЕК предложила для отказа от энергоресурсов из России.
2022-05-18T14:14
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PT1M05S
14:14 18.05.2022 (обновлено: 14:22 18.05.2022)
Глава ЕК заявила о сокращении потребления в ЕС российского газа
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС за год сократил потребление газа из России с 40 до 26 процентов