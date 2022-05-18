https://ria.ru/20220518/flag-1789203207.html

В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России

В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России - РИА Новости, 18.05.2022

В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России

Триколор нельзя менять на Знамя Победы, поскольку под трёхцветным флагом Россия одержала больше побед, чем под красным, заявил РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:27

2022-05-18T12:27

2022-05-18T12:27

россия

украина

донбасс

госдума рф

совет федерации рф

михаил шеремет

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Триколор нельзя менять на Знамя Победы, поскольку под трёхцветным флагом Россия одержала больше побед, чем под красным, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России."Красное знамя с надписью об Идрицкой дивизии, вооружённое над Рейхстагом, является официальным символом Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Ответственной войне. События на Украине мы воспринимаем как продолжение той войны, поэтому это знамя и вывешивается там (на Украине)", - сказал Цеков.Вместе с тем, напомнил он, история российского государства не ограничивается 70 годами Советского союза."В истории России было очень много славных событий, когда мы побеждали именно под трёхцветным флагом, и эта история насчитывает гораздо больше 70 лет. Так что я такое предложение не поддерживаю", - заявил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/flag-1789151676.html

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788517639.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, госдума рф, совет федерации рф, михаил шеремет, владимир путин