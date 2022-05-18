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В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России - РИА Новости, 18.05.2022
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В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России
В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России - РИА Новости, 18.05.2022
В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России
Триколор нельзя менять на Знамя Победы, поскольку под трёхцветным флагом Россия одержала больше побед, чем под красным, заявил РИА Новости сенатор от Крыма... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:27
2022-05-18T12:27
россия
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михаил шеремет
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Триколор нельзя менять на Знамя Победы, поскольку под трёхцветным флагом Россия одержала больше побед, чем под красным, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России."Красное знамя с надписью об Идрицкой дивизии, вооружённое над Рейхстагом, является официальным символом Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Ответственной войне. События на Украине мы воспринимаем как продолжение той войны, поэтому это знамя и вывешивается там (на Украине)", - сказал Цеков.Вместе с тем, напомнил он, история российского государства не ограничивается 70 годами Советского союза."В истории России было очень много славных событий, когда мы побеждали именно под трёхцветным флагом, и эта история насчитывает гораздо больше 70 лет. Так что я такое предложение не поддерживаю", - заявил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/flag-1789151676.html
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россия, украина, донбасс, госдума рф, совет федерации рф, михаил шеремет, владимир путин
12:27 18.05.2022
 
В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы новым флагом России

В СФ не поддержали предложение признать Знамя Победы новым государственным флагом России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Триколор нельзя менять на Знамя Победы, поскольку под трёхцветным флагом Россия одержала больше побед, чем под красным, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России.
Знамя Победы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 07:40
Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России
"Красное знамя с надписью об Идрицкой дивизии, вооружённое над Рейхстагом, является официальным символом Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Ответственной войне. События на Украине мы воспринимаем как продолжение той войны, поэтому это знамя и вывешивается там (на Украине)", - сказал Цеков.
Вместе с тем, напомнил он, история российского государства не ограничивается 70 годами Советского союза.
"В истории России было очень много славных событий, когда мы побеждали именно под трёхцветным флагом, и эта история насчитывает гораздо больше 70 лет. Так что я такое предложение не поддерживаю", - заявил сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 14:00Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили о неизбежном воссоединении юга Украины с Россией
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияУкраинаДонбассГосдума РФСовет Федерации РФМихаил ШереметВладимир Путин
 
 
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