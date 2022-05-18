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ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/es-1789231891.html
ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро
ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро - РИА Новости, 18.05.2022
ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро
Европейская комиссия предлагает ЕС выделить Украине 9 миллиардов евро в качестве дополнительной макрофинансовой помощи в 2022 году, заявила в среду глава ЕК... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:12
2022-05-18T16:54
специальная военная операция на украине
экономика
украина
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает ЕС выделить Украине 9 миллиардов евро в качестве дополнительной макрофинансовой помощи в 2022 году, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы предлагаем значительно увеличить помощь в краткосрочной перспективе, предоставив дополнительную макрофинансовую поддержку Украине на сумму до 9 миллиардов евро в 2022 году", - сказал она.
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экономика, украина, урсула фон дер ляйен
14:12 18.05.2022 (обновлено: 16:54 18.05.2022)
 
ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро

Урсула фон дер Ляйен: ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает ЕС выделить Украине 9 миллиардов евро в качестве дополнительной макрофинансовой помощи в 2022 году, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем значительно увеличить помощь в краткосрочной перспективе, предоставив дополнительную макрофинансовую поддержку Украине на сумму до 9 миллиардов евро в 2022 году", - сказал она.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:33
В МИД Австрии сообщили о трудностях ускоренного вступления Украины в ЕС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаУрсула фон дер Ляйен
 
 
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