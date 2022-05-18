https://ria.ru/20220518/es-1789231891.html

ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро

ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро - РИА Новости, 18.05.2022

ЕС предложил выделить Украине в 2022 году девять миллиардов евро

Европейская комиссия предлагает ЕС выделить Украине 9 миллиардов евро в качестве дополнительной макрофинансовой помощи в 2022 году, заявила в среду глава ЕК... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:12

2022-05-18T14:12

2022-05-18T16:54

специальная военная операция на украине

экономика

украина

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Европейская комиссия предлагает ЕС выделить Украине 9 миллиардов евро в качестве дополнительной макрофинансовой помощи в 2022 году, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы предлагаем значительно увеличить помощь в краткосрочной перспективе, предоставив дополнительную макрофинансовую поддержку Украине на сумму до 9 миллиардов евро в 2022 году", - сказал она.

https://ria.ru/20220518/protsedura-1789205755.html

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экономика, украина, урсула фон дер ляйен