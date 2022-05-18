https://ria.ru/20220518/erevan-1789155807.html

На акциях протеста в Ереване задержали более 70 человек

На акциях протеста в Ереване задержали более 70 человек - РИА Новости, 18.05.2022

На акциях протеста в Ереване задержали более 70 человек

В Ереване задержали семь десятков участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:53

2022-05-18T08:53

2022-05-18T10:17

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ереван

армения

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ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. В Ереване задержали семь десятков участников акций протеста, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 73 человека", — сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на одной из центральных улиц Еревана митингующие перекрыли путь автобусу с задержанными и убедили полицейских освободить их.На сегодня армянская оппозиция запланировала очередные массовые акции протеста. По словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, митингующие намерены парализовать транспортное движение, а в случае необходимости — блокировать госучреждения.Накануне в Ереване задержали 600 участников акций, добавил Сагателян. В полиции при этом назвали другую цифру — 417 человек.Митинги c требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

https://ria.ru/20220517/armeniya-1788998643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения