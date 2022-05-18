https://ria.ru/20220518/dobrovoltsy-1789201688.html

Кадыров сообщил об отправке на Украину еще 200 добровольцев

Кадыров сообщил об отправке на Украину еще 200 добровольцев - РИА Новости, 18.05.2022

Кадыров сообщил об отправке на Украину еще 200 добровольцев

Еще 200 добровольцев отправились из Чечни для участия в спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:20

2022-05-18T12:20

2022-05-18T12:20

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

украина

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 18 мая - РИА Новости. Еще 200 добровольцев отправились из Чечни для участия в спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров."Очень много желающих, сегодня 200 человек отправили добровольцев, из них большинство - русские", - сказал Кадыров журналистам.Отвечая на вопрос, почему именно Чечня стала пунктом сбора добровольцев, Кадыров заявил, что российский народ понял, что жители Чечни "никогда не были террористами и бандитами" и не воевали против России."Они видят, что мы защищаем, - и в Сирии защищаем интересы России, и в Донбассе. Поэтому они говорят, что чеченские воины достойно воюют, и мы хотим с вами воевать и быть с вами вместе против шайтанов", - заключил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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донбасс

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)