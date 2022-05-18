https://ria.ru/20220518/dnr-1789174505.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 36 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили 36 украинских военных - РИА Новости, 18.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 36 украинских военных
Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки ее подразделения уничтожили 36 украинских националистов и две БМП. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:38
2022-05-18T10:38
2022-05-18T10:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки ее подразделения уничтожили 36 украинских националистов и две БМП.Во вторник Народная милиция ДНР заявила, что за сутки были уничтожены 34 украинских националиста."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, восемь огневых точек, две БМП, один БТР и три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/mariupol-1789032946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика
10:38 18.05.2022 (обновлено: 10:47 18.05.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 36 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 36 человек и две БМП
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки ее подразделения уничтожили 36 украинских националистов и две БМП.
Во вторник Народная милиция ДНР заявила, что за сутки были уничтожены 34 украинских националиста.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
1 из 14
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
2 из 14
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
3 из 14
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
4 из 14
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
5 из 14
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
6 из 14
Наступление пехоты поддерживают танки.
7 из 14
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
8 из 14
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
9 из 14
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
10 из 14
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
11 из 14
Бойцы Народной милиции ЛНР.
12 из 14
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
13 из 14
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
1 из 14
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
2 из 14
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
3 из 14
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
4 из 14
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
5 из 14
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
6 из 14
Наступление пехоты поддерживают танки.
7 из 14
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
8 из 14
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
9 из 14
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
10 из 14
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
11 из 14
Бойцы Народной милиции ЛНР.
12 из 14
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
13 из 14
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, восемь огневых точек, две БМП, один БТР и три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.