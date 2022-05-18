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Украинские войска за 91 день 2954 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за 91 день 2954 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские войска за 91 день 2954 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за 91 день эскалации выпустили около 28,4 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее 2954 раза, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:46

2022-05-18T09:46

2022-05-18T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Украинские войска за 91 день эскалации выпустили около 28,4 тысячи боеприпасов по территории Донецкой народной республики, обстреляв ее 2954 раза, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 91 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2954 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2686. Всего противником выпущено 28 380 боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У" , 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4400 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За период эскалации погибли 117 мирных жителей, среди них четыре ребенка, ранения различной степени тяжести получил 529 человек, в том числе 42 ребенка. По данным представительства, повреждено 3465 жилых дома и 738 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк