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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив свыше 300 боеприпасов, ранены трое мирных граждан,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:11

2022-05-18T09:11

2022-05-18T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив свыше 300 боеприпасов, ранены трое мирных граждан, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 152 миллиметра и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров и 82 миллиметра, СПГ, на горловском – артиллерию 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров и 82 миллиметра, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 315 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Ленинский и Куйбышевский районы), Зайцево (южное), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Михайловка, Ясиноватая, Лозовое, Старомихайловка, Александровка, Еленовка.По данным представительства, ранены трое мирных граждан, в том числе 83-летний мужчина, повреждены шесть жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс