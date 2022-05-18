https://ria.ru/20220518/deti-1789339630.html

Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев

Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев - РИА Новости, 18.05.2022

Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев

Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:18

2022-05-18T20:18

2022-05-18T20:33

происшествия

дети

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

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БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.По предварительным данным, молодая женщина, воспитывающая двоих малолетних детей, используя малозначительные поводы, причиняла физические и психологические страдания своему девятилетнему сыну путем систематического нанесения побоев, а также совершения иных насильственных действий."Следы насилия на теле мальчика обнаружили учителя школы, которые стали выяснять у ребенка причину возникновения телесных повреждений… В ходе организованной проверки факты совершения в отношении малолетнего противоправных действий нашли свое подтверждение, оба несовершеннолетних ребенка изъяты из семьи", - уточняют в СУСК.

https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html

республика алтай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, дети, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай