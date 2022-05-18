Рейтинг@Mail.ru
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/deti-1789339630.html
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев - РИА Новости, 18.05.2022
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев
Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:18
2022-05-18T20:33
происшествия
дети
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/69/1491236921_0:311:4887:3059_1920x0_80_0_0_96285fd88d862a830d4a5ad21ac288d4.jpg
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.По предварительным данным, молодая женщина, воспитывающая двоих малолетних детей, используя малозначительные поводы, причиняла физические и психологические страдания своему девятилетнему сыну путем систематического нанесения побоев, а также совершения иных насильственных действий."Следы насилия на теле мальчика обнаружили учителя школы, которые стали выяснять у ребенка причину возникновения телесных повреждений… В ходе организованной проверки факты совершения в отношении малолетнего противоправных действий нашли свое подтверждение, оба несовершеннолетних ребенка изъяты из семьи", - уточняют в СУСК.
https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/69/1491236921_197:0:4689:3369_1920x0_80_0_0_9168b56aec1b11b4302f65014dc2fd1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дети, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай
20:18 18.05.2022 (обновлено: 20:33 18.05.2022)
 
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев

Двоих детей изъяли из семьи в Республике Алтай из-за следов побоев

© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / katya_naumova
Ребенок . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Кош-Агачского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, молодая женщина, воспитывающая двоих малолетних детей, используя малозначительные поводы, причиняла физические и психологические страдания своему девятилетнему сыну путем систематического нанесения побоев, а также совершения иных насильственных действий.
"Следы насилия на теле мальчика обнаружили учителя школы, которые стали выяснять у ребенка причину возникновения телесных повреждений… В ходе организованной проверки факты совершения в отношении малолетнего противоправных действий нашли свое подтверждение, оба несовершеннолетних ребенка изъяты из семьи", - уточняют в СУСК.
Кадры квартиры в Москве, где было обнаружено тело малолетнего ребенка
13 марта, 11:48
В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына
 
ПроисшествияДетиСледственный комитет России (СК РФ)Республика Алтай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала