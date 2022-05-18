https://ria.ru/20220518/deti-1789339630.html
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев - РИА Новости, 18.05.2022
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев
Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:18
2022-05-18T20:18
2022-05-18T20:33
происшествия
дети
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
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БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.По предварительным данным, молодая женщина, воспитывающая двоих малолетних детей, используя малозначительные поводы, причиняла физические и психологические страдания своему девятилетнему сыну путем систематического нанесения побоев, а также совершения иных насильственных действий."Следы насилия на теле мальчика обнаружили учителя школы, которые стали выяснять у ребенка причину возникновения телесных повреждений… В ходе организованной проверки факты совершения в отношении малолетнего противоправных действий нашли свое подтверждение, оба несовершеннолетних ребенка изъяты из семьи", - уточняют в СУСК.
https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дети, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай
20:18 18.05.2022 (обновлено: 20:33 18.05.2022)
Двоих детей забрали из семьи в Горном Алтае из-за следов побоев
Двоих детей изъяли из семьи в Республике Алтай из-за следов побоев
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Двоих детей забрали из семьи в Республике Алтай после того, как школьные учителя увидели у одного ребенка следы побоев, в отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Кош-Агачского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, молодая женщина, воспитывающая двоих малолетних детей, используя малозначительные поводы, причиняла физические и психологические страдания своему девятилетнему сыну путем систематического нанесения побоев, а также совершения иных насильственных действий.
"Следы насилия на теле мальчика обнаружили учителя школы, которые стали выяснять у ребенка причину возникновения телесных повреждений… В ходе организованной проверки факты совершения в отношении малолетнего противоправных действий нашли свое подтверждение, оба несовершеннолетних ребенка изъяты из семьи", - уточняют в СУСК.