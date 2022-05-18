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Рита Дакота показала лицо после пластики - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220518/dakota-1789302485.html
Рита Дакота показала лицо после пластики
Рита Дакота показала лицо после пластики - РИА Новости, 18.05.2022
Рита Дакота показала лицо после пластики
Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:12
2022-05-18T18:12
шоубиз
знаменитости
рита дакота
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после процедуры сильно отекла, но сейчас приходит в норму.Артистка признавалась, что долгое время жила с комплексом, который несколько лет мешал ей жить и сниматься со всех сторон, а не только с "рабочей".Дакота добавила, что во время восстановления ей очень помогала поддержка поклонников.Ранее пользователи Сети с восторгом оценили новый имидж Анны Седоковой.
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знаменитости, рита дакота, шоу-бизнес
18:12 18.05.2022
 
Рита Дакота показала лицо после пластики

Рита Дакота показала лицо после выпрямления носа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после процедуры сильно отекла, но сейчас приходит в норму.
"Молюсь всем богам, чтобы новый ровный нос мне пошел", – отметила певица.
Фотография, опубликованная Ритой Дакотой
Фотография, опубликованная Ритой Дакотой
Артистка признавалась, что долгое время жила с комплексом, который несколько лет мешал ей жить и сниматься со всех сторон, а не только с "рабочей".
Дакота добавила, что во время восстановления ей очень помогала поддержка поклонников.

"Спасибо вам за такую поддержку. Я, наверное, никогда столько любви и поддержки не получала в жизни", – заключила звезда.

Ранее пользователи Сети с восторгом оценили новый имидж Анны Седоковой.
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