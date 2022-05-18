https://ria.ru/20220518/dakota-1789302485.html
Рита Дакота показала лицо после пластики
Рита Дакота показала лицо после пластики - РИА Новости, 18.05.2022
Рита Дакота показала лицо после пластики
Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:12
2022-05-18T18:12
2022-05-18T18:12
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после процедуры сильно отекла, но сейчас приходит в норму.Артистка признавалась, что долгое время жила с комплексом, который несколько лет мешал ей жить и сниматься со всех сторон, а не только с "рабочей".Дакота добавила, что во время восстановления ей очень помогала поддержка поклонников.Ранее пользователи Сети с восторгом оценили новый имидж Анны Седоковой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рита дакота, шоу-бизнес
Рита Дакота показала лицо после пластики
Рита Дакота показала лицо после выпрямления носа
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после процедуры сильно отекла, но сейчас приходит в норму.
"Молюсь всем богам, чтобы новый ровный нос мне пошел", – отметила певица.
Артистка признавалась, что долгое время жила с комплексом, который несколько лет мешал ей жить и сниматься со всех сторон, а не только с "рабочей".
Дакота добавила, что во время восстановления ей очень помогала поддержка поклонников.
"Спасибо вам за такую поддержку. Я, наверное, никогда столько любви и поддержки не получала в жизни", – заключила звезда.
Ранее пользователи Сети с восторгом оценили
новый имидж Анны Седоковой.