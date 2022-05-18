https://ria.ru/20220518/dakota-1789302485.html

Рита Дакота показала лицо после пластики

Рита Дакота показала лицо после пластики - РИА Новости, 18.05.2022

Рита Дакота показала лицо после пластики

Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:12

2022-05-18T18:12

2022-05-18T18:12

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рита дакота

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рита Дакота сделала операцию по выпрямлению носа. Результатами преображения она поделилась в социальных сетях: артистка признавалась, что первые дни после процедуры сильно отекла, но сейчас приходит в норму.Артистка признавалась, что долгое время жила с комплексом, который несколько лет мешал ей жить и сниматься со всех сторон, а не только с "рабочей".Дакота добавила, что во время восстановления ей очень помогала поддержка поклонников.Ранее пользователи Сети с восторгом оценили новый имидж Анны Седоковой.

https://ria.ru/20220518/litvinova-1789245666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рита дакота, шоу-бизнес