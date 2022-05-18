https://ria.ru/20220518/britaniya-1789228296.html

СМИ: Истборн объявит чрезвычайную ситуацию с прожиточным минимумом

СМИ: Истборн объявит чрезвычайную ситуацию с прожиточным минимумом - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: Истборн объявит чрезвычайную ситуацию с прожиточным минимумом

Английский город Истборн, образующий административный район на побережье Ла-Манша, станет первым в Великобритании, который объявит "чрезвычайную ситуацию с... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:57

2022-05-18T13:57

2022-05-18T13:57

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ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости. Английский город Истборн, образующий административный район на побережье Ла-Манша, станет первым в Великобритании, который объявит "чрезвычайную ситуацию с прожиточным минимумом", поскольку рекордное число людей вынуждены обращаться к продовольственным банкам, чтобы выжить, пишет издание Independent.Ожидается, что такое решение местные власти примут в среду.По словам члена городского совета Джоша Бабаринде, объявление чрезвычайной ситуации поможет городскому совету Истборна более эффективно работать с благотворительными организациями, а также послужит "тревожным сигналом" для правительства Бориса Джонсона."Нам нужны немедленные действия со стороны правительства – они должны осознать, что эта цена кризиса стала чрезвычайной из-за их бездействия… Люди приходят ко мне каждый день и говорят: "Я не знаю, как я буду жить дальше. Есть родители, которые пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть", - сказал изданию Бабаринде."Я разговаривал с пожилой дамой, которая сказала, что ей придется отключить свой телевизор, ее спасательный круг, ее единственную компанию, из-за расходов на электроэнергию. Это ужасный выбор, который люди не должны делать в нашем обществе", - добавил он.По данным неправительственной благотворительной организации Trussell Trust, в прошлом году Eastbourne Foodbank выдал 17 440 экстренных продуктовых наборов на 100 тысяч человек, что является самым высоким показателем в Великобритании.Либерально-демократическая партия Британии также призывает правительство ввести национальный налог на непредвиденную прибыль нефтяных и газовых гигантов и снизить НДС на 2,5%, чтобы способствовать снижению цен.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. Годовой показатель стал рекордным с марта 1982 года. Тогда в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

https://ria.ru/20220518/funt-1789226167.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, борис джонсон