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Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка

Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка

Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка в Донецкой народной республике, повреждено остекление, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:03

2022-05-18T10:03

2022-05-18T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка в Донецкой народной республике, повреждено остекление, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали больницу в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела повреждено остекление больницы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, куйбышевский район, россия