Рейтинг@Mail.ru
Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/bol-1789143124.html
Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу
Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу - РИА Новости, 18.05.2022
Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу
В каких случаях боль в животе требует обращения к специалисту, а когда может пройти самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T02:10
2022-05-18T02:10
общество
здоровье - общество
боль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765850994_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83939e09eec031367b35321f50578bfb.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В каких случаях боль в животе требует обращения к специалисту, а когда может пройти самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин. Он объяснил, при какой боли необходимо вызывать скорую помощь.Медлить с обращением к врачу нельзя в случае острой боли в животе, поскольку этот симптом может указывать на перитонит или другое опасное для жизни заболевание, предупредил Черемушкин.Болезненные ощущения в животе могут быть не слишком интенсивными, но и в этом случае нельзя их игнорировать, продолжил врач. Особое внимание стоит обратить на боль, если она беспокоит вас регулярно."Если боль возникает с определенной периодичностью, повторяется, или возникает в ночное время и заставляет пациента проснуться, то это требует обязательного обращения к специалисту", – подчеркнул Черемушкин.Самостоятельно снимать боль в животе с помощью спазмолитиков можно только на первых порах, пока врач не поставил диагноз и не назначил лечение, считает он. При этом нужно учитывать, что подобные лекарства "ретушируют" картину болезни, добавил гастроэнтеролог."На первых порах, если доступность консультации ограничена, можно подобрать себе некое безрецептурное средство, чаще всего это спазмолитик", – посоветовал Черемушкин.По его словам, иногда неприятные ощущения в животе возникают даже у абсолютно здоровых людей. В случае, если у вас впервые заболел живот, нужно какое-то время подождать и понаблюдать за своим состоянием, рекомендует врач."Вздутие, дискомфорт, боль в животе могут возникнуть у любого здорового человека, если он, например, переел или съел непривычный продукт. В этом случае рекомендация простая – переждать. Если впервые возникшая боль в животе не проходит в течение 15-30 минут, лучше обратиться к специалисту", – отметил Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220511/bol-1787810661.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/vrach-1786237376.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765850994_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_789b8aeea9c99e05d69dc2d325964822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, боль
02:10 18.05.2022
 
Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

Врач Черемушкин посоветовал вызывать "скорую" при острых интенсивных болях в животе

© Pexels / Sora ShimazakiДевушка с болью в животе
Девушка с болью в животе
© Pexels / Sora Shimazaki
Девушка с болью в животе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В каких случаях боль в животе требует обращения к специалисту, а когда может пройти самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин. Он объяснил, при какой боли необходимо вызывать скорую помощь.
Медлить с обращением к врачу нельзя в случае острой боли в животе, поскольку этот симптом может указывать на перитонит или другое опасное для жизни заболевание, предупредил Черемушкин.
"Если у вас возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить, необходимо вызвать скорую. Причин может быть масса, в том числе перитонит, аппендицит, перфорация полого органа, острый панкреатит", – уточнил он.
Болезненные ощущения в животе могут быть не слишком интенсивными, но и в этом случае нельзя их игнорировать, продолжил врач. Особое внимание стоит обратить на боль, если она беспокоит вас регулярно.
"Если боль возникает с определенной периодичностью, повторяется, или возникает в ночное время и заставляет пациента проснуться, то это требует обязательного обращения к специалисту", – подчеркнул Черемушкин.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 02:15
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток
Самостоятельно снимать боль в животе с помощью спазмолитиков можно только на первых порах, пока врач не поставил диагноз и не назначил лечение, считает он. При этом нужно учитывать, что подобные лекарства "ретушируют" картину болезни, добавил гастроэнтеролог.
"На первых порах, если доступность консультации ограничена, можно подобрать себе некое безрецептурное средство, чаще всего это спазмолитик", – посоветовал Черемушкин.
По его словам, иногда неприятные ощущения в животе возникают даже у абсолютно здоровых людей. В случае, если у вас впервые заболел живот, нужно какое-то время подождать и понаблюдать за своим состоянием, рекомендует врач.
"Вздутие, дискомфорт, боль в животе могут возникнуть у любого здорового человека, если он, например, переел или съел непривычный продукт. В этом случае рекомендация простая – переждать. Если впервые возникшая боль в животе не проходит в течение 15-30 минут, лучше обратиться к специалисту", – отметил Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.
Девушка с болью в спине - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 04:00Сказано в эфире
Врач рассказал о двух причинах боли в пояснице весной
 
ОбществоЗдоровье - Обществоболь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала