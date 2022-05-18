https://ria.ru/20220518/bol-1789143124.html

Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу - РИА Новости, 18.05.2022

Боль в животе: при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу

В каких случаях боль в животе требует обращения к специалисту, а когда может пройти самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T02:10

2022-05-18T02:10

2022-05-18T02:10

общество

здоровье - общество

боль

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В каких случаях боль в животе требует обращения к специалисту, а когда может пройти самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин. Он объяснил, при какой боли необходимо вызывать скорую помощь.Медлить с обращением к врачу нельзя в случае острой боли в животе, поскольку этот симптом может указывать на перитонит или другое опасное для жизни заболевание, предупредил Черемушкин.Болезненные ощущения в животе могут быть не слишком интенсивными, но и в этом случае нельзя их игнорировать, продолжил врач. Особое внимание стоит обратить на боль, если она беспокоит вас регулярно."Если боль возникает с определенной периодичностью, повторяется, или возникает в ночное время и заставляет пациента проснуться, то это требует обязательного обращения к специалисту", – подчеркнул Черемушкин.Самостоятельно снимать боль в животе с помощью спазмолитиков можно только на первых порах, пока врач не поставил диагноз и не назначил лечение, считает он. При этом нужно учитывать, что подобные лекарства "ретушируют" картину болезни, добавил гастроэнтеролог."На первых порах, если доступность консультации ограничена, можно подобрать себе некое безрецептурное средство, чаще всего это спазмолитик", – посоветовал Черемушкин.По его словам, иногда неприятные ощущения в животе возникают даже у абсолютно здоровых людей. В случае, если у вас впервые заболел живот, нужно какое-то время подождать и понаблюдать за своим состоянием, рекомендует врач."Вздутие, дискомфорт, боль в животе могут возникнуть у любого здорового человека, если он, например, переел или съел непривычный продукт. В этом случае рекомендация простая – переждать. Если впервые возникшая боль в животе не проходит в течение 15-30 минут, лучше обратиться к специалисту", – отметил Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220511/bol-1787810661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/vrach-1786237376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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