https://ria.ru/20220518/benzin-1789327520.html
В России снизились цены на бензин
В России снизились цены на бензин - РИА Новости, 18.05.2022
В России снизились цены на бензин
Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 1 копейку в период с 7 по 13 мая, до 47,32 и 51,39 рубля соответственно, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:13
2022-05-18T19:13
2022-05-18T19:23
экономика
россия
республика тыва
воронежская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
аи-98
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 1 копейку в период с 7 по 13 мая, до 47,32 и 51,39 рубля соответственно, следует из материалов Росстата.Бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются больше 2 месяцев подряд.Стоимость дизельного топлива впервые за два месяца повысилась - на 1 копейку, до 54,50 рубля. Цена на марку бензина Аи-98 не изменилась и осталась на уровне 60,20 рубля.Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Тыва - на 2,4%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Воронежской области и Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,2%, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Ростовской области - на 0,1%.В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.Производство бензина в России с 9 по 15 мая увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 790,6 тысячи тонн, а дизтоплива - на 5,8%, до 1,503 миллиона тонн.
https://ria.ru/20220518/benzin-1789260452.html
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экономика, россия, республика тыва, воронежская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98
19:13 18.05.2022 (обновлено: 19:23 18.05.2022)
В России снизились цены на бензин
Росстат: за неделю бензин Аи-92 и Аи-95 подешевел на одну копейку