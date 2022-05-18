https://ria.ru/20220518/benzin-1789327520.html

В России снизились цены на бензин

В России снизились цены на бензин - РИА Новости, 18.05.2022

В России снизились цены на бензин

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 1 копейку в период с 7 по 13 мая, до 47,32 и 51,39 рубля соответственно, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:13

2022-05-18T19:13

2022-05-18T19:23

экономика

россия

республика тыва

воронежская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-92

аи-95

аи-98

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 1 копейку в период с 7 по 13 мая, до 47,32 и 51,39 рубля соответственно, следует из материалов Росстата.Бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются больше 2 месяцев подряд.Стоимость дизельного топлива впервые за два месяца повысилась - на 1 копейку, до 54,50 рубля. Цена на марку бензина Аи-98 не изменилась и осталась на уровне 60,20 рубля.Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Тыва - на 2,4%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Воронежской области и Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,2%, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Ростовской области - на 0,1%.В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.Производство бензина в России с 9 по 15 мая увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 790,6 тысячи тонн, а дизтоплива - на 5,8%, до 1,503 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220518/benzin-1789260452.html

https://ria.ru/20220505/benzin-1786896396.html

россия

республика тыва

воронежская область

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экономика, россия, республика тыва, воронежская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98