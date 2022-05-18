18:45 18.05.2022 (обновлено: 19:12 18.05.2022)
Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО
Байден одобрил и назвал историческими заявки Финляндии и Швеции в НАТО
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и намерен в контактах с союзниками добиваться скорейшего принятия этих стран в альянс.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
"Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и с нетерпением жду начала работы с конгрессом США и нашими союзниками по альянсу, чтобы добиться скорейшего включения этих стран в самый сильный оборонительный альянс в истории", - говорится в письменном заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Он добавил, что обе скандинавские страны являются "давними и надежными партнерами США". Присоединившись к НАТО, по словам Байдена, они "еще больше укрепят оборонное сотрудничество и принесут пользу Трансатлантическому альянсу".
"Наряду с нашими союзниками, США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии", - подчеркнул хозяин Белого дома.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.