https://ria.ru/20220518/bayden-1789319397.html

Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и намерен в контактах с союзниками добиваться скорейшего... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:45

2022-05-18T18:45

2022-05-18T19:12

в мире

йенс столтенберг

финляндия

швеция

сша

нато

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_d0d3b81d1447fc63d7b3eae56e90dff4.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и намерен в контактах с союзниками добиваться скорейшего принятия этих стран в альянс.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и с нетерпением жду начала работы с конгрессом США и нашими союзниками по альянсу, чтобы добиться скорейшего включения этих стран в самый сильный оборонительный альянс в истории", - говорится в письменном заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Он добавил, что обе скандинавские страны являются "давними и надежными партнерами США". Присоединившись к НАТО, по словам Байдена, они "еще больше укрепят оборонное сотрудничество и принесут пользу Трансатлантическому альянсу"."Наряду с нашими союзниками, США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии", - подчеркнул хозяин Белого дома.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220518/ssha-1789194001.html

https://ria.ru/20220517/bayden-1789052117.html

финляндия

швеция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, сша, нато, конгресс сша