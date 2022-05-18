Рейтинг@Mail.ru
Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/bayden-1789319397.html
Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО
Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и намерен в контактах с союзниками добиваться скорейшего... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:45
2022-05-18T19:12
в мире
йенс столтенберг
финляндия
швеция
сша
нато
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_d0d3b81d1447fc63d7b3eae56e90dff4.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и намерен в контактах с союзниками добиваться скорейшего принятия этих стран в альянс.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и с нетерпением жду начала работы с конгрессом США и нашими союзниками по альянсу, чтобы добиться скорейшего включения этих стран в самый сильный оборонительный альянс в истории", - говорится в письменном заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.Он добавил, что обе скандинавские страны являются "давними и надежными партнерами США". Присоединившись к НАТО, по словам Байдена, они "еще больше укрепят оборонное сотрудничество и принесут пользу Трансатлантическому альянсу"."Наряду с нашими союзниками, США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии", - подчеркнул хозяин Белого дома.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220518/ssha-1789194001.html
https://ria.ru/20220517/bayden-1789052117.html
финляндия
швеция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9e23fe838e9fb35f7d09203af62df0bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, сша, нато, конгресс сша
18:45 18.05.2022 (обновлено: 19:12 18.05.2022)
 
Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Байден одобрил и назвал историческими заявки Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и намерен в контактах с союзниками добиваться скорейшего принятия этих стран в альянс.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Президент США Джо Байден не смог произнести слово во время выступления - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
11:55
Байден вновь не смог выговорить слово во время выступления
"Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО и с нетерпением жду начала работы с конгрессом США и нашими союзниками по альянсу, чтобы добиться скорейшего включения этих стран в самый сильный оборонительный альянс в истории", - говорится в письменном заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Он добавил, что обе скандинавские страны являются "давними и надежными партнерами США". Присоединившись к НАТО, по словам Байдена, они "еще больше укрепят оборонное сотрудничество и принесут пользу Трансатлантическому альянсу".
"Наряду с нашими союзниками, США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии", - подчеркнул хозяин Белого дома.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 15:33
Байден примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии
 
В миреЙенс СтолтенбергФинляндияШвецияСШАНАТОКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала