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В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали" - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/azovstal-1789284802.html
В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали"
В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали" - РИА Новости, 18.05.2022
В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому была выгодна смерть боевиков националистического батальона "Азов". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:58
2022-05-18T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
александр семенов (батальон "восток")
россия
донбасс
владимир путин
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому была выгодна смерть боевиков националистического батальона "Азов"."Что касается Зеленского, то ему давно уже глубоко наплевать на боевиков "Азова" и наоборот была выгодна их смерть, чтобы потом еще не пришлось отвечать и перед ними за уничтожение страны", - заявил РИА Новости депутат.По его словам, все сдавшиеся боевики находятся в плену у российской армии, а те из них, кто причастен к убийствам и военным преступлениям, ответят по всей строгости российского законодательства и законов народных республик Донбасса."Как бы режим Зеленского не пытался выдать события в "Азовстале" за какую-то гуманитарную операцию и эвакуацию боевиков "Азова", которую якобы координирует украинская разведка, все это откровенная ложь и попытка скрыть неминуемое приближающееся позорное поражение. На деле мы имеем капитуляцию и массовую сдачу в плен", - добавил Шеремет.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
донбасс
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Кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе
Минобороны России публикует новые кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), россия, донбасс, владимир путин, игорь конашенков, вооруженные силы украины, украина, михаил шеремет, владимир зеленский
16:58 18.05.2022
 
В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали"

Депутат Госдумы Шеремет считает, что Зеленскому была выгодна смерть боевиков с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с ранеными украинскими военными, вывезенными с завода "Азовсталь" в Мариуполе
Автобусы с ранеными украинскими военными, вывезенными с завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с ранеными украинскими военными, вывезенными с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому была выгодна смерть боевиков националистического батальона "Азов".
"Что касается Зеленского, то ему давно уже глубоко наплевать на боевиков "Азова" и наоборот была выгодна их смерть, чтобы потом еще не пришлось отвечать и перед ними за уничтожение страны", - заявил РИА Новости депутат.
По его словам, все сдавшиеся боевики находятся в плену у российской армии, а те из них, кто причастен к убийствам и военным преступлениям, ответят по всей строгости российского законодательства и законов народных республик Донбасса.
"Как бы режим Зеленского не пытался выдать события в "Азовстале" за какую-то гуманитарную операцию и эвакуацию боевиков "Азова", которую якобы координирует украинская разведка, все это откровенная ложь и попытка скрыть неминуемое приближающееся позорное поражение. На деле мы имеем капитуляцию и массовую сдачу в плен", - добавил Шеремет.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")РоссияДонбассВладимир ПутинИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил ШереметВладимир Зеленский
 
 
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