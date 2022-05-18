https://ria.ru/20220518/azovstal-1789284802.html

В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали"

В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали" - РИА Новости, 18.05.2022

В Госдуме считают, что Зеленскому была выгодна смерть бойцов с "Азовстали"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому была выгодна смерть боевиков националистического батальона "Азов". РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:58

2022-05-18T16:58

2022-05-18T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

александр семенов (батальон "восток")

россия

донбасс

владимир путин

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимиру Зеленскому была выгодна смерть боевиков националистического батальона "Азов"."Что касается Зеленского, то ему давно уже глубоко наплевать на боевиков "Азова" и наоборот была выгодна их смерть, чтобы потом еще не пришлось отвечать и перед ними за уничтожение страны", - заявил РИА Новости депутат.По его словам, все сдавшиеся боевики находятся в плену у российской армии, а те из них, кто причастен к убийствам и военным преступлениям, ответят по всей строгости российского законодательства и законов народных республик Донбасса."Как бы режим Зеленского не пытался выдать события в "Азовстале" за какую-то гуманитарную операцию и эвакуацию боевиков "Азова", которую якобы координирует украинская разведка, все это откровенная ложь и попытка скрыть неминуемое приближающееся позорное поражение. На деле мы имеем капитуляцию и массовую сдачу в плен", - добавил Шеремет.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

донбасс

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Кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе Минобороны России публикует новые кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе 2022-05-18T16:58 true PT0M46S

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Ольга Маркова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), россия, донбасс, владимир путин, игорь конашенков, вооруженные силы украины, украина, михаил шеремет, владимир зеленский