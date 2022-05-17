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Более миллиарда выделили на празднование 225-летия со дня рождения Пушкина

Более миллиарда выделили на празднование 225-летия со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 17.05.2022

Более миллиарда выделили на празднование 225-летия со дня рождения Пушкина

Для подготовки и празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина выделено более одного миллиарда рублей в соответствии с указом президента РФ,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:52

2022-05-17T17:52

2022-05-17T19:29

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а. с. пушкин

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Для подготовки и празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина выделено более одного миллиарда рублей в соответствии с указом президента РФ, сообщила РИА Новости замминистра культуры РФ Алла Манилова.Средства направлены в пушкинские музеи по всей стране. "Редко бывает, когда указ президента содержит конкретные финансовые поручения, это исключительный случай. Обычно указ гласит "отмечать на федеральном уровне", то есть придать статус, "регионам участвовать", подчеркивает национальный статус события. Всего на 2022, 2023 и 2024-й для пушкинских музеев выделено более миллиарда рублей — и на федеральные, и на региональные музеи", — сказала собеседница агентства.Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, на 2022 год предусмотрено 363 миллиона рублей, на 2023-й – 403 миллиона, на 2024-й — 261 миллиона.В частности, на федеральные музеи в 2022 году выделили 87,9 миллиона рублей, в 2023 — 78,7 миллиона, в 2024 — 104,8 миллиона. На бюджетные учреждения в регионах в 2022 году потратят 275,4 миллиона рублей, в 2023 — 324,8 миллиона, в 2024 — 156,8 миллиона.Целью выделения средств Манилова назвала "преображение" институций — где необходимо, будут проведены реставрации, ремонтные работы и обновлены экспозиции.По словам замминистра, деньги уже направлены в федеральные музеи напрямую, а в региональные музеи — через руководство региона.Она также добавила, что все должно быть освоено своевременно."Например, если музей получил 15 миллионов на 2022 год, на эти средства должны быть сделаны все нужные работы в течение 2022 года. Под ключ, до последней копейки. Мы поставили задачу, чтобы до 1 декабря все было выполнено. Если не выполнят, то средства не перенесутся на следующий год", — отметила Манилова.Она рассказала в ходе пленарного заседания, что в этом году средства получат музей-усадьба "Остафьево", Всероссийский музей Пушкина, Калужский объединенный музей, Тверской государственный объединенный музей, Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей и Музей Пушкина в Гурзуфе.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил в 2024 году отпраздновать 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и празднованию, а региональным властям рекомендовано принять участие в мероприятии.Александр Пушкин родился 6 июня (по старому стилю – 26 мая) 1799 года.

https://ria.ru/20220415/tolstoy-1783678643.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, праздник, книги, а. с. пушкин