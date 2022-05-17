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Около 16 тысяч солдат ВСУ попали в котел под Северодонецком и Лисичанском

Около 16 тысяч солдат ВСУ попали в котел под Северодонецком и Лисичанском - РИА Новости, 17.05.2022

Около 16 тысяч солдат ВСУ попали в котел под Северодонецком и Лисичанском

Более 15 тысяч украинских солдат и наемников оказались в котле под Северодонецком и Лисичанском в Луганской Народной Республике, заявил помощник министра... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:19

2022-05-17T11:19

2022-05-17T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

северодонецк

лисичанск

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более 15 тысяч украинских солдат и наемников оказались в котле под Северодонецком и Лисичанском в Луганской Народной Республике, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала."Тысяч 15-16 в полном объеме будет", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, действительно ли в районах этих городов в котле оказалась "огромная группировка националистов из ВСУ".Киселев уточнил, что подразделения противника насчитывают менее 20 тысяч бойцов, о чем писали некоторые украинские источники.Помощник министра также добавил, что еще вчера демонстрировал запрещенные боеприпасы, найденные в Рубежном, которые, предположительно, используют наемники.Он подчеркнул, что основная задача подразделений ВСУ под Лисичанском и Северодонецком — уничтожение инфраструктуры.Он добавил, что, вероятнее всего, этим войскам приказано не отходить."Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных, они сказали, что неоднократно обращались к командованию: "Нам запретили выходить, сказали стоять насмерть". А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад", — заключил помощник главы МВД ЛНР.Россия с 24 февраля проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788286918.html

луганская народная республика

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северодонецк

лисичанск

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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