https://ria.ru/20220517/eksport-1789058890.html

Экспорт Удмуртии увеличился на 80 процентов

Экспорт Удмуртии увеличился на 80 процентов - РИА Новости, 17.05.2022

Экспорт Удмуртии увеличился на 80 процентов

Экспорт Удмуртии за январь-февраль 2022 года увеличился на 80% и составил 92,6 миллиона долларов, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:57

2022-05-17T15:57

2022-05-17T15:57

удмуртская республика

экономика

египет

азербайджан

узбекистан

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 17 мая – РИА Новости. Экспорт Удмуртии за январь-февраль 2022 года увеличился на 80% и составил 92,6 миллиона долларов, заявил глава региона Александр Бречалов.Руководитель республики на встрече с депутатами госсовета Удмуртии рассказал, что по итогам первого квартала регион находится в тройке лидеров ПФО по индексу промышленного производства – 111,4%. "За этот период наши предприятия отгрузили товаров, выполнили работ на 218,5 миллиарда рублей. Объем добычи нефти за январь-март составил 2,5 миллиона, это на 10% выше уровня прошлого года. Что же касается индекса промпроизводства конкретно обрабатывающей отрасли, то здесь мы первые в Приволжском федеральном округе", - заявил он.Бречалов добавил, что в республике значительно выросло производство текстильных, электронных и оптических изделий, бумаги, лекарственных, химических средств, пищевых продуктов. Идет рост в металлургии, деревообработке. Оборот розничной торговли вырос на 5% по сравнению с первым кварталом прошлого года, оборот общественного питания – на 8%. Спад же отмечается в производстве автотранспортных средств, мебели, изделий из кожи, напитков, а также в полиграфической деятельности."Еще одно важное направление, требующее особого внимания, - сохранение темпов роста экспорта. В январе-феврале этого года рост внешнеторгового оборота составил 37%, при этом экспорт по сравнению с январем-февралем 2021 года увеличился на 80% и составил 92,6 миллиона долларов", - сказал Бречалов.Он отметил, что для помощи бизнесу власти региона переформатируют экспортные схемы, выстраивают новые каналы продвижения, логистики и продаж, помимо мер поддержки, организуют встречи с потенциальными партнерами и клиентами. "Начиная с января, удмуртские компании приняли участие в бизнес-миссиях и международных выставках в Египте, Азербайджане, Узбекистане. На конец первого квартала получили поддержку 147 предприятий МСП, 11 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 12,5 миллиона долларов. У нас также появились коммерческие представители в Казахстане и Республике Беларусь, а с 1 июня планируется запуск программы экспортного кешбэка - возмещение части затрат на логистику", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20220517/bolnitsy-1789053218.html

https://ria.ru/20220512/remont-1788121227.html

египет

азербайджан

узбекистан

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, египет, азербайджан, узбекистан, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов