https://ria.ru/20220517/audit-1788942888.html
Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах
Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах - РИА Новости, 17.05.2022
Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах
Росмолодёжь выезжает в российские регионы и проводит аудит молодёжной политики на местах, уже наблюдается позитивная тенденция с увеличением зарплат сотрудников РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:56
2022-05-17T09:56
2022-05-17T10:02
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
ксения разуваева
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росмолодёжь выезжает в российские регионы и проводит аудит молодёжной политики на местах, уже наблюдается позитивная тенденция с увеличением зарплат сотрудников сферы "молодежки", а также улучшение инфраструктуры для молодых людей в регионах, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева."В рамках работы с регионами мы запустили программу аудита молодежной политики. Так, мы сделали стандарт реализации молодёжной политики в регионе, стандарт учреждений сферы молодежной политики, с номенклатурой - по сути методичка - чтобы понимать, как реализовывать молодежную политику на местах. Мы ее делали вместе с регионами с учетом специфики каждого. Сейчас проводим аудит молодежной политики вместе с губернаторами, чьи сопричастность и интерес нам очень важны", - сказала Разуваева.Так, представители Росмолодежи выезжают в регионы, делают "срез" кадрового состава и других параметров, и по итогу дают рекомендации."Это некий гайд для глав регионов о том, что нужно сделать для более эффективной молодежной политики с учетом их специфики. Через эту программу уже прошли Мордовия, Омская область и ряд других регионов. Мы видим заинтересованность губернаторов и готовность принимать решения. Например, создание отдельных министерств в Хабаровском крае - результат такой работы", - пояснила она.Кроме того, необходимо повышать профессионализм и конкурентность сотрудников в сфере молодежной политики, считает глава Росмолодежи. Отдельно стоит развивать инфраструктуру внутри регионов: не старые Дворцы Культуры, в которых никогда не производился капитальный ремонт, а объекты по примеру центра в Тульской области, арт-резиденции в Калининграде и на Ямале."Такие студенческие пространства также будут формироваться внутри вузов, куда студент может прийти и ознакомиться со всеми предложениями, которые существуют для него сегодня",- добавила Разуваева.Отдельно Разуваева коснулась темы заработной платы. Так, уровень зарплат сотрудников сферы молодежной политики был значительно ниже среднего по региону."За последний год мы видим динамику: во многих регионах уровень зарплаты вырос от 20 до 50 % — это и Ростовская область, и Ямал, и Ленинградская область и многие другие",- заключила она.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220517/granty-1788940206.html
https://ria.ru/20220420/molodezh-1784563478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, ксения разуваева
09:56 17.05.2022 (обновлено: 10:02 17.05.2022)
Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах
Глава Росмолодежи Разуваева рассказала о программе аудита молодежной политики в регионах
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росмолодёжь выезжает в российские регионы и проводит аудит молодёжной политики на местах, уже наблюдается позитивная тенденция с увеличением зарплат сотрудников сферы "молодежки", а также улучшение инфраструктуры для молодых людей в регионах, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"В рамках работы с регионами мы запустили программу аудита молодежной политики. Так, мы сделали стандарт реализации молодёжной политики в регионе, стандарт учреждений сферы молодежной политики, с номенклатурой - по сути методичка - чтобы понимать, как реализовывать молодежную политику на местах. Мы ее делали вместе с регионами с учетом специфики каждого. Сейчас проводим аудит молодежной политики вместе с губернаторами, чьи сопричастность и интерес нам очень важны", - сказала Разуваева.
Так, представители Росмолодежи выезжают в регионы, делают "срез" кадрового состава и других параметров, и по итогу дают рекомендации.
"Это некий гайд для глав регионов о том, что нужно сделать для более эффективной молодежной политики с учетом их специфики. Через эту программу уже прошли Мордовия, Омская область
и ряд других регионов. Мы видим заинтересованность губернаторов и готовность принимать решения. Например, создание отдельных министерств в Хабаровском крае
- результат такой работы", - пояснила она.
Кроме того, необходимо повышать профессионализм и конкурентность сотрудников в сфере молодежной политики, считает глава Росмолодежи. Отдельно стоит развивать инфраструктуру внутри регионов: не старые Дворцы Культуры, в которых никогда не производился капитальный ремонт, а объекты по примеру центра в Тульской области
, арт-резиденции в Калининграде
и на Ямале
.
"Такие студенческие пространства также будут формироваться внутри вузов, куда студент может прийти и ознакомиться со всеми предложениями, которые существуют для него сегодня",- добавила Разуваева.
Отдельно Разуваева коснулась темы заработной платы. Так, уровень зарплат сотрудников сферы молодежной политики был значительно ниже среднего по региону.
"За последний год мы видим динамику: во многих регионах уровень зарплаты вырос от 20 до 50 % — это и Ростовская область
, и Ямал, и Ленинградская область
и многие другие",- заключила она.