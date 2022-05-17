https://ria.ru/20220517/audit-1788942888.html

Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах

Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах - РИА Новости, 17.05.2022

Разуваева рассказала об аудите молодежной политики в регионах

Росмолодёжь выезжает в российские регионы и проводит аудит молодёжной политики на местах, уже наблюдается позитивная тенденция с увеличением зарплат сотрудников РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:56

2022-05-17T09:56

2022-05-17T10:02

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

ксения разуваева

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росмолодёжь выезжает в российские регионы и проводит аудит молодёжной политики на местах, уже наблюдается позитивная тенденция с увеличением зарплат сотрудников сферы "молодежки", а также улучшение инфраструктуры для молодых людей в регионах, сказала в интервью РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева."В рамках работы с регионами мы запустили программу аудита молодежной политики. Так, мы сделали стандарт реализации молодёжной политики в регионе, стандарт учреждений сферы молодежной политики, с номенклатурой - по сути методичка - чтобы понимать, как реализовывать молодежную политику на местах. Мы ее делали вместе с регионами с учетом специфики каждого. Сейчас проводим аудит молодежной политики вместе с губернаторами, чьи сопричастность и интерес нам очень важны", - сказала Разуваева.Так, представители Росмолодежи выезжают в регионы, делают "срез" кадрового состава и других параметров, и по итогу дают рекомендации."Это некий гайд для глав регионов о том, что нужно сделать для более эффективной молодежной политики с учетом их специфики. Через эту программу уже прошли Мордовия, Омская область и ряд других регионов. Мы видим заинтересованность губернаторов и готовность принимать решения. Например, создание отдельных министерств в Хабаровском крае - результат такой работы", - пояснила она.Кроме того, необходимо повышать профессионализм и конкурентность сотрудников в сфере молодежной политики, считает глава Росмолодежи. Отдельно стоит развивать инфраструктуру внутри регионов: не старые Дворцы Культуры, в которых никогда не производился капитальный ремонт, а объекты по примеру центра в Тульской области, арт-резиденции в Калининграде и на Ямале."Такие студенческие пространства также будут формироваться внутри вузов, куда студент может прийти и ознакомиться со всеми предложениями, которые существуют для него сегодня",- добавила Разуваева.Отдельно Разуваева коснулась темы заработной платы. Так, уровень зарплат сотрудников сферы молодежной политики был значительно ниже среднего по региону."За последний год мы видим динамику: во многих регионах уровень зарплаты вырос от 20 до 50 % — это и Ростовская область, и Ямал, и Ленинградская область и многие другие",- заключила она.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220517/granty-1788940206.html

https://ria.ru/20220420/molodezh-1784563478.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, ксения разуваева