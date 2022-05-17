https://ria.ru/20220517/razuvaeva-1788854467.html

Ксения Разуваева: волонтерство объединит людей ради общего будущего

Ксения Разуваева: волонтерство объединит людей ради общего будущего - РИА Новости, 17.05.2022

Ксения Разуваева: волонтерство объединит людей ради общего будущего

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева по итогам первого года после назначения рассказала в интервью РИА Новости, чего удалось... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:00

2022-05-17T10:00

2022-05-17T10:51

интервью

россия

ксения разуваева

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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева по итогам первого года после назначения рассказала в интервью РИА Новости, чего удалось добиться в новой должности, какие задачи стоят перед Росмолодежью сегодня, как помочь студентам Донбасса на фоне происходящих событий, когда во всех регионах России появятся отдельные ведомства по делам молодежи, а также о том, какие отечественные социальные сети смогут стать аналогом запрещённых, и какой сервис появится в России специально для молодых людей. Беседовала Алена Нефедова.– Ксения, ровно год как вы в должности руководителя Росмолодежи. В интервью нам ранее вы говорили, что планируете "стучаться во все двери", чтобы наладить взаимодействие ведомств по вопросам молодежной политики. Что изменилось в работе Росмолодежи за год вашего руководства? Что удалось реализовать?– Время пролетело очень быстро. Прошел год, а по ощущениям – словно один день. Мы говорили, что будем стучаться во все двери, и мне кажется, что нам это удалось. Один из ключевых результатов, которые мы видим за прошедший год, – построение экосистемы молодежной политики. Нам было важно сделать так, чтобы молодыми людьми в России занималась не только Росмолодежь, но и другие министерства и ведомства. Мы видим свои функции больше в навигации и формировании запросов со стороны молодежи, которые распределяем по разным ведомствам. Мы – единственная сфера и единственный орган власти, которые формируются не по отраслевому принципу, а по возрастному, поэтому Росмолодежь и определила своей задачей построение экосистемы. Так, сегодня во всех ключевых ведомствах есть профильные заместители, которые отвечают за реализацию молодежной политики в своей отрасли.Не менее важная задача для нас – это работа с крупными отраслевыми компаниями. Сегодня у нас есть контрагенты ТОП-50 компаний нашей страны – это Росатом, Сибур, РЖД, "Транснефть", "Уралкалий", "Уралхим" и многие другие, с кем мы работаем в рамках совместных больших проектов по вовлечению молодых сотрудников компаний в наши проекты и по набору и профориентации новых специалистов. Это огромная аудитория, которая раньше была "за пределами контура" молодежной политики. Наша аудитория составляет около 40 миллионов человек, поэтому молодые сотрудники компаний тоже являются ее частью.Немаловажная составляющая этой экосистемы – образовательные организации, университеты и школы. Сегодня в каждом университете появляется отдельная должность проректора по молодежной политике, который отвечает за "приземление" всех наших ключевых проектов, инициатив и возможностей в образовательных организациях. Если в прошлом году из 491 государственного университета только около 123 имели отдельные ставки проректоров по воспитательной работе или молодежной политике, то сегодня в 100% вузов такие ставки есть. Это отдельные люди, которые с нами на связи, которых мы обучаем и учим говорить с аудиторией на одном языке. Это очень важно, потому что мы тоже сталкивались с проблемой, когда наши сигналы до университетов не доходят, и об этом можно сказать честно. Бывало, мы создаем большое количество возможностей, но студенты зачастую об этом не знают. Мы работали по большей части с административным звеном университетов, но до студентов эта информация не доходила. Сейчас мы эту систему меняем. Такая же история со школами. Минпросвещения РФ совместно с Российским движением школьников и Росмолодежью реализуют проект по советникам по воспитанию. Сегодня участвует десять пилотных регионов, количество регионов будет расширяться.Кроме того, мы перезагрузили деятельность комиссии Госсовета по молодежной политике: ее возглавил с прошлого года Дмитрий Артюхов – это самый молодой губернатор в нашей стране, который как никто понимает, что такое молодежная аудитория. В комиссию вошли профильные заместители федеральных ведомств, которые отвечают за работу с молодежью, вице-президенты крупнейших компаний, представители университетов. У нас есть площадка для объединения усилий, и благодаря ей мы сближаемся регионами. Зачастую то, что мы можем придумать на федеральном уровне, в регионах может не сработать из-за их специфики, поэтому комиссия Госсовета как раз позволяет наладить взаимодействие.Если продолжать говорить про системную работу, то, конечно, работа с регионами – для нас это был безусловный приоритет. Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу, мы в целом повышаем статус молодежной политики, и мне кажется, что нам за год удалось многое. Кроме того, если говорить про важные результаты Росмолодежи – это развитие программы молодежного предпринимательства. Спустя несколько недель после моего назначения я принимала участие в одной из сессий Петербургского экономического форума (ПМЭФ) по теме молодежного предпринимательства. И тогда на меня стали буквально нападать молодые ребята, и спрашивать: "А что вы делаете для нас?". И мы поняли, что не так много, как бы мы хотели. После мы вместе с ребятами, профильными организациями, а также с министерством экономического развития РФ разработали программу, которую запустили в сентябре прошлого года. Программа включает в себя поддержку проектов, открытие возможностей посещения масштабных экономических площадок, а также обучение ребят-школьников, потому что мы видим огромный запрос со стороны школьной аудитории на реализацию в предпринимательстве, и это очень правильный тренд. Конечно, важнейший для нас блок, который мы усилили за прошлый год, – это дети. Мы разрабатывали стратегию по работе ведомства, взяв для себя в приоритет тему детей. Заниматься молодежной аудиторией начиная с 18 лет – в корне неправильно. Наша задача – выстроить бесшовную среду, когда молодежь может переходить из одной организации в другую, не теряя накопленный капитал на этих переходах. Мы формируем непрерывную среду развития для молодого человека, начиная со школьного возраста до момента, пока он становится профессионалом с той или иной сфере.Так, наш флагманский проект "Большая Перемена" в прошлом году объединил 2,5 миллиона школьников, это самый масштабный проект для детей в России. "Большая Перемена" – это не просто конкурс, это непрерывная среда развития для ребенка. Ребята создают региональные команды, придумают различные акции и события. Мы объединили на площадке "Большой Перемены" всех крупнейших работодателей и партнеров, которые конкурируют за внимание детей. Кроме того, ребята путешествуют, они могут отправляться в разные уголки нашей страны. Так, совместно с Ростуризмом мы запустили проект "Больше, чем Путешествие", в рамках которого ребята могут получить новые знания о своей стране. Сейчас программа предусматривает 370 маршрутов по России, но надеемся, что во второй половине этого года она будет расширена. Выбор всегда за детьми, за нами лишь навигация. Кроме того, у нас есть "братский" проект "Большой Перемены" – "Твой Ход", в котором в прошлом году приняло участие более полумиллиона студентов. Это возможность обучения для них, это регулярные встречи с работодателями. Нам очень важно соединить компании и наших студентов еще на этапе обучения. У нас ребята уже стажируются и работают в Роскосмосе, в Росатоме и других ведущих компаниях. Кроме того, победители получают возможность выиграть миллион рублей на продолжение своего обучения и повышения квалификации. Нельзя не сказать и то том, что в обоих проектах у нас появился отдельный трек для студентов среднего-профессионального звена: колледжей, техникумов и других. Это огромная аудитория – порядка 4,5 миллиона студентов – и у них колоссальный запрос на самореализацию.– Над чем Росмолодежь планирует работать в дальнейшем? Что не удалось за год?– Конечно, то, о чем я рассказала, это условно "удалось". Задачи, связанные с молодежной аудиторией, невозможно "сделать", выдохнуть и побежать дальше. Так не бывает. В силу того, что предпочтения молодых людей разные, интересы меняются, аудиторию нужно чем-то удивлять, поэтому важно оставаться на постоянной связи с ними. Это непрерывный процесс, поэтому мы не воспринимаем его как что-то завершенное, а как неотъемлемую часть нашей работы. К слову о том, что не удалось, и над чем мы еще работаем. Мы вместе с Минцифры РФ разрабатываем большую онлайн-платформу, которая будет аналогом Госуслуг. В рабочей версии проект называется "Госуслугимолодым". Он будет представлять "точку сборки" всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке. Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года, но скорее всего нам удастся это сделать ближе к концу. Важно сделать качественный продукт. Чтобы молодой человек хотел заходить туда, пользоваться всеми имеющимся возможностями. Там будет представлена информация о грантовой поддержке, обо всех существующих льготах и предложениях, будут отражены все конкурсные механики, причем не только Росмолодежи, но и других ведомств.– Вы отметили рост статуса молодежной политики на федеральном и региональном уровнях. В связи с этим, планируется ли создание отдельных министерств по делам молодежи?– Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу. Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов. Раньше у нас было: глава региона, замгубернатора, начальник управления, министр образования в регионе и его отдел, в котором три человека. Это и было "министерство по молодежной политике" в регионе, такие "матрешки". Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Хабаровский край, и Чечня, и Карачаево-Черкессия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме.Кроме того, нам важно повышать профессионализм и конкурентность тех людей, которые работают в сфере молодежной политики. Так, мы запустили программу кадрового резерва "Голос поколения". Мы отобрали самых ярких ребят, в том числе сотрудников сферы из разных регионов России, которые дальше получат назначения в сфере молодежной политики. Важно также отметить тему инфраструктуры внутри регионов, потому что нужны точки притяжения для молодых людей – и не старые Дворцы Культуры, в которых никогда не производился капитальный ремонт. И здесь мы тоже видим динамику: прошла реконструкция молодежного центра в Тульской области, открылись арт-резиденция в Калининграде, арт-резиденция Полярис на Ямале. Эта сеть развивается по всей стране. Такие студенческие пространства также будут формироваться внутри вузов, куда студент может прийти и ознакомиться со всеми предложениями, которые существуют для него сегодня.Отдельно важно отметить вопрос заработной платы. Уровень зарплат сотрудников сферы молодежной политики был значительно ниже среднего по региону. За последний год мы видим динамику: во многих регионах уровень зарплаты вырос от 20 до 50% – это и Ростовская область, и Ямал, и Ленинградская область, и многие другие.Мы, конечно, взяли себе амбициозную цель – создать министерства по делам молодежи во всех регионах за три года. Это зависит от огромного количества факторов, но то, что мы видим сегодня, а также внимание глав регионов и руководителей образовательных организаций, дает нам шанс оптимистично смотреть в будущее. Я думаю, что у нас это обязательно получится. В рамках работы с регионами мы запустили программу аудита молодежной политики. Так, мы сделали стандарт реализации молодежной политики в регионе, стандарт учреждений сферы молодежной политики, с номенклатурой – по сути методичка, чтобы понимать, как реализовывать молодежную политику на местах. Мы ее делали вместе с регионами с учетом специфики каждого. Сейчас проводим аудит молодежной политики вместе с губернаторами, чьи сопричастность и интерес нам очень важны. Мы выезжаем с командой в регионы, делаем "срез" всего кадрового состава до каждого муниципального сотрудника сферы, и по итогу даем рекомендации. Это некий гайд для глав регионов о том, что нужно сделать для более эффективной молодежной политики с учетом их специфики. Через эту программу уже прошли Мордовия, Омская область и ряд других регионов. Мы видим заинтересованность губернаторов и готовность принимать решения. Например, создание отдельных министерств в Хабаровском крае – результат такой работы.Сегодня отдельные ведомства по делам молодежи существуют более чем в 30 регионах нашей страны, то есть более чем в одной трети России. И как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов.– На фоне происходящих в мире событий нельзя не коснуться ситуации на Украине. Обращаются ли к вам украинские беженцы-студенты или студенты с Донбасса, которые эвакуировались в РФ? Предоставили ли им возможность продолжить обучение в российских университетах? Как Росмолодежь может помочь им?– Тема Донбасса для нас очень близкая, важная и актуальная. Вопросами студентов-беженцев профильно занимается министерство науки и высшего образования РФ. Так, уже более 400 студентов из иностранных государств сегодня переведены в наши российские вузы. Причем это студенты не только из ЛНР и ДНР, это студенты и других стран, которые в этот период столкнулись с не очень корректными действиями властей в иностранных государствах. Кроме того, есть отдельная горячая линия Минобрнауки РФ, на которую студент может обратиться и иметь возможность быть зачисленным в российский вуз по уже отработанному алгоритму. Зачастую у ребят также может не хватать каких-то документов, особенно это касается студентов из ЛНР и ДНР. У них также есть возможность пройти переаттестацию и попасть в российские вузы на бюджетные места или со 100% компенсацией своего обучения.Помимо этого, очень важная задача, над которой мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования, это открытие профильных кафедр наших российских вузов в университетах в республиках (ДНР и ЛНР – ред.). Это актуальные задачи, потому что ребята хотят оставаться в своих республиках, они хотят обучаться и развиваться там. Наша задача – создать для них максимальное количество возможностей, поэтому (прорабатывается – ред.) система сетевых университетов. Сейчас как раз министерство науки и высшего образования ведет над этим работу, чтобы в университетах Донецка и Луганска была возможность получать двойные дипломы, и чтобы профильные кафедры при университетах открывались.– Известны ли примерные сроки, когда студентам республик можно ждать открытие профильных кафедр российских вузов в своих университетах?– Мы рассчитываем, что это произойдет до следующего учебного года, чтобы сегодняшние выпускники школ могли уже планировать свое поступление. Поэтому надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время.– Важной частью оказания помощи гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР, стали волонтеры движения "МыВместе", которое образовалось несколько лет назад для помощи пострадавшим во время пандемии. Как сейчас развивается движение?– В середине февраля мы активно (перестроили – ред.) всю волонтерскую инфраструктуру, которая была создана за все эти годы, и в частности акцию #МыВместе – проект, который появился в период пандемии. Порядка семи миллионов человек во время пандемии получили помощь от сотен тысяч волонтеров и нескольких тысяч компаний. Мы построили большую инфраструктуру по всей стране. Штабы #МыВместе открыты во всех регионах России без исключения. Когда возникла необходимость поддержки беженцев, мы развернули всю волонтерскую инфраструктуру под эту задачу. Все штабы #МыВместе были вовлечены в эту работу. Не только те регионы, где открывались пункты временного размещения – а это порядка 52 регионов – были вовлечены все остальные регионы. Более 900 центров гуманитарной помощи сегодня открыто по всей стране. Мы собрали десятки тысяч тонн гуманитарной помощи за этот период в помощь Донбассу. Больше ста тысяч волонтеров в ежедневном режиме оказывают им поддержку: волонтеры-аниматоры работают с детьми в ПВР, более семи тысяч волонтеров-психологов, которые появились у нас во время пандемии, работают сегодня с детьми и со взрослыми. Помимо этого, мы собрали порядка 150 миллионов рублей частных пожертвований. Мы закупаем одежду, детское питание и другие товары первой необходимости. Мы максимально развернули эту работу.– Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях ДНР и ЛНР, согласно которому организация работы возложена на Росмолодежь. Как идет работа в этом направлении?– Да, буквально несколько недель назад вышел указ президента о том, что мы теперь ответственны за отбор, обучение, сопровождение и организацию деятельности волонтеров на территории ЛНР и ДНР. Мы это делаем вместе с Ассоциацией волонтерских центров, с рядом ведомств, в том числе с министерством обороны РФ, потому что необходимо обеспечивать безопасность (волонтеров – ред.) на территории. В настоящий момент мы запускаем эту работу, формируем потребности на территориях. Потребности самые разные: восстановление объектов инфраструктуры, помощь волонтеров-психологов, волонтеров-медиков. Мы приглашаем всех, кто хочет быть сопричастным. Я сама там была на прошлой неделе. Для того, чтобы не было вопросов, что, как и зачем, там надо просто побывать, пообщаться с этими людьми, понять, с чем они сталкивались. Это очень важно, им нужно помочь, поэтому все те, кто хочет быть к этому причастным, – очень ждем. У нас открылся набор на платформе dobro.ru, и у вас есть возможность стать волонтерами и помочь. И мы как раз пятого мая открыли (первый на территории Донбасса – ред.) волонтерский штаб #МыВместе. У нас здорово прошло празднование Дня Победы, мы поздравляли ветеранов не только в России, но и в республиках (Донбасса – ред.). Вместе с местными волонтерами наши ребята выезжали поздравлять ветеранов, организовывали парады под окнами их домов. Ветеранов каждый год становится все меньше и меньше – кому-то уже 100 лет, 102-103 года, это удивительные люди. Здорово, что у нас есть возможность еще с ними пообщаться и помочь.– Сегодня для молодежи сложилась непростая ситуация на рынке труда. Какие проекты по трудоустройству может предложить ведомство?– Наша ключевая задача, миссия — это сближение молодежной аудитории с их будущими работодателями. Это не отдельный проект – это наш принцип. В качестве примера можно привести студенческий проект "Твой Ход", в котором в прошлом году приняло участие порядка полумиллиона студентов. А в этом году мы прогнозируем больше миллиона участников. За каждым треком у нас закреплены отраслевые партнеры, причем не просто номинальные или имиджевые. Они берут на себя целый набор ответственности и обязательств по работе с аудиториями, которые выбирают эти треки. Это и Росатом, и РЖД, и Норникель, и Роскосмос, а также многие другие компании, которые берут "под ключ" сопровождение этих треков. Они обучают ребят и дают возможность "приземлять" их у себя.Кроме того, проект "Большая перемена" для школьников, где также за каждым треком закрепляются работодатели и компании. Конечно, для детей это пока менее актуально и далеко в будущем, но тем не менее, дети уже в возрасте 14-16 лет начинают понимать, с какой профессией будут себя связывать.Помимо этого, наши форумы, которые мы значительно перестроили в этом году, – это теперь не просто события. Сейчас форум – это полноценная полугодовая программа. Мы запустили регистрацию (на форумы Росмолодежи – ред.) 12 апреля. У каждого форума есть своя тематика, за каждым форумом закреплены работодатели, ведомства и все отраслевые партнеры соответствующей тематики. Дальше молодой человек проходит обучение, погружается в тему, продвигает свои проекты, а после приезжает на форум, где он проходит образовательную программу и встречается с работодателями. У нас также предусмотрен этап постсопровождения, когда конкретно молодые ребята физически получают деньги на поддержку своих проектов, конкретные предложения от работодателей.– То есть в целом проблем с трудоустройством у молодых россиян нет?– Конечно, есть, все задачи не решить. Сегодня мы нацелены на то, чтобы создавать пространство с максимальными возможностями, в котором молодые люди будут востребованы. Мы совершенно точно не одни. То, о чем я говорю – это лишь один сегмент. Есть программа молодежной занятости, которую сегодня реализует Минтруд. Есть беспрецедентное количество мер поддержки для представителей IT и предпринимателей. Сегодня молодые люди получают возможность по-новому и в комфортных условиях вести свой бизнес.Любой кризис – это всегда время возможностей. И поэтому тот, кто предприимчивей, быстрее поймает те возможности, которые сегодня создаются, быстрее и "выстрелит". У нас был наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей", где резидент "Тавриды" – дизайнер из Екатеринбурга – говорит, что она просто счастлива, что уходят крупные бренды. "Я готова, у меня нет никаких проблем. И качество, и ткани, и производство — все заместим за "шесть секунд", – говорит она. И делает очень качественную продукцию. Таких ребят очень много, для которых сегодня освобождаются эти ниши. У них есть возможность конкурировать. Поэтому мы смотрим на ситуацию с оптимизмом.– Сейчас вы собираете молодежные идеи по развитию общества и государства в рамках проекта "Лига будущего". Этот проект тоже основан на принципе соавторства? Как вы оцениваете этот механизм, большой ли отклик от аудитории и какие идеи приходят в рамках проекта "Лига будущего"?– Мы запустили этот проект очень стремительно. Когда был старт специальной военной операции, появился огромный запрос на разъяснительную работу, коммуникацию, возможность обмена мнениями. Так, был создан отдельный проект "Росмолодежь объясняет", в ходе которого мы для молодых людей приглашали разные профильные ведомства: приходили представители Минтруда, Минцифры, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эксперты проводили разъяснительную работу по тем мерам поддержки, которые сегодня запускаются. Но по мере развития ситуации появился второй запрос. Когда стало понятно, что в нашей стране и в мире в целом происходят тектонические сдвиги и изменения, появился запрос на что-то более конкретное. Молодежь заявляла, что хочет иметь возможность реализовывать свои идеи и предлагать их. Происходят изменения, и молодые люди хотят быть на волне этих изменений, они хотят быть авторами этих изменений. Так, мы запустили проект "Лига будущего", который включает около 10 тысяч разных площадок: на базе местных библиотек, дворцов культуры, молодежных центров, университетов и разных общественных пространств. Проходят креативные сессии, где собираются неравнодушные молодые ребята. Прошло чуть больше месяца, как проект был запущен, и на сегодняшний день мы получили больше 7,5 тысяч предложений. Это очень много, учитывая, что это не просто предложения в одну строчку – "хочу, чтобы все было хорошо". Это проработанные идеи и инициативы, связанные с темой экологии, занятости и другими. В День Молодежи 27 июня мы подведем итоги и представим ТОП -100 идей, с реализацией которых мы поможем вместе с профильными ведомствами, руководителями сфер. Возьмем ребят "под крыло" и совместно будем реализовывать их инициативы до конца года.– Какие форматы международного сотрудничества реализует Росмолодежь сегодня? С какими странами сохранились контакты, кто продолжает сотрудничать с нашей страной?– Мир очень большой, и мы продолжаем вести работу по всем направлениям. В этом году Казань стала молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мы вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым присутствовали на инаугурации Казани. В этом году в августе соберутся наши "молодежные" министры из 56 стран мира, это очень широкое представительство. Несколько десятков мероприятий планируется в рамках молодежной столицы ОИС. Помимо этого, мы работаем со странами СНГ, у нас огромное количество направлений сотрудничества. Это, безусловно, гуманитарное и волонтерское сотрудничество, проект #МыВместе, молодежные регулярные обмены с такими странами, как Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, страны БРИКС: Китай, Индия, Южная Африка – и фактически весь африканский континент. Мы продолжаем эту работу. У нас в этом году пройдет российско-вьетнамский форум, в рамках которого в Россию приедет делегация из Вьетнама. Планируется российско-египетский форум, в ходе которого мы покажем иностранным гостям наш Дагестан. Более того, 45 сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО планируется в этом году в Казани, где предусмотрен отдельный молодежный блок. Пока все готовим, и никаких изменений эти планы не претерпели.Как-то один из иностранных партнеров (Тойли Курбанов, руководитель "Добровольцы ООН" – ред.) нас называл "волонтерской державой", потому что мы за последнее пять лет очень сильно выстроили тему с добровольчеством. Мы стали центром притяжения не только для граждан нашей страны, но и для граждан со всего мира. И наша премия гражданского участия #МыВместе получила международный статус. У нас ежегодно на Международный день добровольца приезжали представители более ста стран мира: Европы, Африки, Азии и так далее. Форум и премия проходят под эгидой ЮНЕСКО, поэтому мы очень нацелены на созидательный диалог. Мне кажется, что тема волонтерства, а также гуманитарного и молодежного сотрудничества должна быть инструментом объединения людей, чтобы мы сплотились вокруг помощи людям и вокруг будущего поколения. В этом смысле у нас немало путей для взаимодействия с нашими иностранными партнерами.– Как Росмолодежь планирует помочь россиянам, зарабатывающим на запрещенных площадках Facebook и Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)? Не планирует ли ведомство инициировать создание новой российской социальной сети?– Вряд ли Росмолодежь создаст новую социальную сеть – это не наша ключевая компетенция. Лично я очень горжусь тем, что у нас есть ВКонтакте. За эти годы мы (Россия – ред.) построили одну из самых масштабных крутых социальных сетей, и сейчас мы активно ведем работу там. Более того, эта площадка является основной для нашей аудитории. Так было всегда, даже когда мы пользовались запрещенными сегодня социальными сетями. Самое большое сообщество детей "Большой Перемены", самое большое студенческое сообщество "Твоего хода" – в ВКонтакте. У нас есть очень достойная альтернатива. Другой вопрос, что, конечно же, необходимо "докручивать" существующие сегодня инструменты, в том числе ВКонтакте и другие наши отечественные продукты для того, чтобы это становилось не просто коммуникационной сетью. Важно, чтобы такие площадки могли становиться точкой для реализации предпринимательской деятельности, бизнес-активностей. Мы понимаем, что есть большое количество небольших предпринимателей, тех, кто, например, продавал самодельные бусы, пек торты и десерты и многое другое. Поэтому мы как Росмолодежь готовы оказывать максимальную поддержку и дать экспертизу существующим площадкам. Мы в целом этим занимаемся в настоящий момент для того, чтобы они, исходя из запросов аудитории, докручивали свой функционал, чтобы площадки были максимально эффективны и для таких задач, как ведение предпринимательской активности.– Какие отечественные площадки рассматриваются помимо ВКонтакте?– Мы рассматриваем ВКонтакте, Одноклассники, Yappy – новый, достаточно удобный сервис, набирающий популярность. Кстати, первая площадка, где они себя представили, был как раз форум #МыВместе. Поэтому мы сегодня делаем ставки на эти социальные сети и стараемся максимально качественно коммуницировать с нашей аудиторией.– Ранее в интервью нам вы заявили, что экология стала трендом среди молодежи, что впоследствии сильно скажется на экономике в положительном ключе. Сбываются ли ваши прогнозы?– Я не поменяла свою позицию и наоборот в ней утвердилась. Безусловно, экология – тренд номер один для молодежной аудитории. Это показывают все социологические исследования и опросы. Это самая востребованная тема, потому что у молодых людей есть запрос на решение "малых дел", конкретных проблем и вопросов, но имея возможность быть причастным к чему-то большому. Тема экологии – всеобъемлющая. Очень многие ребята хотят себя в этом реализовать, поэтому тренд, безусловно, сохраняется, а Росмолодежь предоставляет им отдельные инструменты.Так, мы ежегодно реализуем грантовый конкурс (сервис Росмолодежь.Гранты) – это порядка 2,5 миллиардов рублей, которые мы распределяем на поддержку социально значимых проектов. Мы считаемся неким младшим братом Фонда президентских грантов или Фонда культурных инициатив. Мы даем гранты молодым ребятам от 14 лет, позволяем получить опыт первой проектной инициативы, даем им понять, как они хотят реализовать свой проект, как его "донастроить", как собрать команду. Наш грантовый конкурс сопровождается большой образовательной программой, и как раз после того, как ребята получают поддержку от нас, у них открывается больше шансов двигаться дальше и получать поддержку от Фонда президентских грантов. Так, отдельная номинация в этом году посвящена теме экологии. Мы уже получили больше 800 заявок по теме экология, хотя итоги еще не подведены, а заявочная кампания в самом разгаре.Сейчас идет первая волна грантового конкурса Росмолодежи для физических лиц, вторая волна ожидается в сентябре. Причем часть грантового конкурса нацелена на вузы. Так, из двух тысяч проектов от высших учебных заведений, 113 проектов посвящены теме экологии. Причем порядка 17 проектов по экологической тематике уже получили одобрение, а для самих ребят эта цифра будет значительно больше. У нас всегда экология – в тройке самых востребованных тем по грантовой кампании.Помимо этого, у нас есть центральный форум "Экосистема", оргкомитет которого возглавил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Виктория Абрамченко стала зампредседателя оргкомитета, а мне довелось быть ответственным секретарем оргкомитета этого проекта. Сейчас мы его вовсю готовим. Это полноценная программа, где ребята проходят обучение. Так, первый этап пройдет в Вологде, где мы стартуем 24 мая. Дальше идут презентации проектов и работа с регионами, а итоговый этап у нас будет на Камчатке в потрясающе красивом месте. Вообще, для меня первое посещение Камчатки было одним из самых ярких событий в жизни.– В продолжение темы грантовой поддержки, это важная деятельность Росмолодежи. Расскажите, будут ли изменения в этой сфере? Планирует ли ведомство расширять размеры грантов или предоставлять "микрогранты"?– Общий грантовый фонд в этом году составляет 2,5 миллиарда рублей. Здесь мы остались в прежних цифрах, при этом значительно изменился формат работы грантового конкурса. Это уже завершенная кампания, мы ее провели в начале этого года. Беспрецедентно с точки зрения вовлечения студентов: никогда студенты в таком объеме не принимали участие. Это тоже была проблема, с которой нам очень хотелось справиться.Теперь только в первую волну грантового конкурса мы получили больше 17 тысяч заявок от молодых ребят на участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. Для сравнения — в прошлом году поступило 13 тысяч заявок за весь период. Для нас это очень высокие показатели. Для себя мы понимаем, что уровень доверия к этому инструменту становится выше. У нас есть свои KPI, мы замеряем, насколько человек готов рекомендовать участие в конкурсе, у нас уровень больше 80%, высокая узнаваемость в этом году. Также появилось несколько новых номинаций: тема "двигай сообществом" нацелена на формирование локальных студенческих сообществ в университетах, она стала самой востребованной в первый же год. Отдельная номинация для студентов колледжей на проекты, которые могут быть реализованы внутри своих образовательных организаций. Также появилась отдельная номинация для ребят, которые развивают сельские территории.В этом году мы увидели, что зачастую молодым ребятам нужно получить только первый опыт проектной инициативы. У нашего грантового конкурса огромные образовательные программы, регулярные онлайн-курсы, вебинары. Мы стараемся повышать качество проектного менеджмента среди молодежной аудитории. Но при этом мы понимаем, что зачастую нужен очень простой вход, чтобы молодой человек мог попробовать, не испугаться.И с сентября наша вторая осенняя грантовая кампания будет стартовать вместе с "микрогрантами" – грантами до 50 тысяч рублей, которые можно будет получить на реализацию своих проектов. Предполагается другая система отчетности: она будет прозрачная и детальная, но вместе с тем для пользователя достаточно простая. В этом смысле мы немного снижаем барьер для тех, кто хочет сделать первый шаг. Гранты будут предоставляться по тем же направлениям: экология, добровольчество, культура, творчество, тема социального предпринимательства и другие. Мы максимально расширили палитру направлений, потому что интересы нашей аудитории очень разные, ребята реализуют себя по-разному, поэтому здесь минимум ограничений и максимум пространства выбора.– Лето – традиционно насыщенный период для Росмолодежи. Как ведомство проведет День молодежи в этом году? Какие мероприятия, форумы и фестивали организуют в российских городах?– Мы начинаем нашу кампанию уже с первого июня. У нас готовится большой Фестиваль детства и юности "Большая Перемена", который пройдет по всей стране. С прошлого года мы завели такую традицию, и День защиты детей, который отмечается в России первого июня, теперь и наш праздник, потому что мы также работаем и с детьми. Фестиваль представляет масштабный двухнедельный марафон, который стартует уже послезавтра по всей стране. Это будет витрина возможностей для самореализации детей, а центральной точкой – самой яркой – станет фестиваль детства и юности на ВДНХ 1 июня. Ожидается большой слет детских движений со всей страны, 10 тысяч ребят-участников разных детских проектов. У нас также будут кастинги, образовательная и культурная программы. С этого фестиваля и начинается наше лето.В День России, 12 июня, у нас также стартуют смены арт-кластера "Таврида", который продлится до ноября, а в середине июля мы планируем традиционное проведение фестиваля "Таврида.АРТ" – это большое событие, которое собирает не только деятелей культуры и представителей креативных индустрий, но и лидеров мнений из других сфер. Креативная компетенция – это про будущее, поэтому она нужна и управленцам, и учителям и многим другим специалистам по всей России. Это будет большое, знаковое событие, и точно одно из основных событий в рамках Года культурного наследия, который проходит в нашей стране.Конечно, День Молодежи, который отмечается 27 июня. Безусловно, не хотелось бы пока открывать всех деталей, но могу сказать, что это будет масштабный праздник молодости для всех, потому что молодость – она в душе. Мы планируем фестивали просвещения, карьеры и досуга по всей стране, в 10 городах. При этом это будет и "точка" подведения итогов ряда наших проектов, в том числе "Лиги Будущего", на тему молодежной столицы мы также готовим ряд сюрпризов, и в части молодежной премии "Время молодых", которую мы запускали в конце декабря. Надеемся, что это будет одним из самых ярких событий этого года.

https://ria.ru/20220211/volonterstvo-1772228102.html

https://ria.ru/20220516/portal-1788805795.html

https://ria.ru/20211214/birzha-1763712653.html

https://ria.ru/20220513/donbass-1788355739.html

https://ria.ru/20220504/rabota-1786797633.html

https://ria.ru/20220516/professii-1788784125.html

https://ria.ru/20220425/internet-1785292309.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, ксения разуваева