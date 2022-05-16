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Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР - РИА Новости, 16.05.2022
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Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР
Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР - РИА Новости, 16.05.2022
Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР
Депутат Госдумы VI созыва Виталий Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:12
2022-05-16T17:25
политика
лдпр
госдума рф
виталий золочевский
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы VI созыва Виталий Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР."Прошу поддержать мою кандидатуру членов высшего совета, членов партии ЛДПР, делегатов будущего съезда на выдвижении в качестве кандидата в председатели ЛДПР, на включение в бюллетени для тайного голосования на пост председателя ЛДПР - Золочевского Виталия Сергеевича", - заявил Золочевский в видеоролике, выложенном в социальной сети "ВКонтакте".Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов также сообщил РИА Новости о выдвижении Золочевского."Пока у нас два человека заявилось о выдвижении… это бывшие наши депутаты фракции Золочевский и (член высшего совета ЛДПР Александр) Шерин", - рассказал Нилов.Высший совет ЛДПР в понедельник назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет выбран новый председатель вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского.
https://ria.ru/20220516/vybory-1788827978.html
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политика, лдпр, госдума рф, виталий золочевский, россия
17:12 16.05.2022 (обновлено: 17:25 16.05.2022)
 
Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР

Депутат Госдумы VI созыва Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР

© Фото со страницы Виталия Золочевского в соцсетяхВиталий Золочевский
Виталий Золочевский
© Фото со страницы Виталия Золочевского в соцсетях
Виталий Золочевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы VI созыва Виталий Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР.
"Прошу поддержать мою кандидатуру членов высшего совета, членов партии ЛДПР, делегатов будущего съезда на выдвижении в качестве кандидата в председатели ЛДПР, на включение в бюллетени для тайного голосования на пост председателя ЛДПР - Золочевского Виталия Сергеевича", - заявил Золочевский в видеоролике, выложенном в социальной сети "ВКонтакте".
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов также сообщил РИА Новости о выдвижении Золочевского.
"Пока у нас два человека заявилось о выдвижении… это бывшие наши депутаты фракции Золочевский и (член высшего совета ЛДПР Александр) Шерин", - рассказал Нилов.
Высший совет ЛДПР в понедельник назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет выбран новый председатель вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского.
Врио главы фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий на поминках по случаю 40 дней со смерти Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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