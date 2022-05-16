https://ria.ru/20220516/zolochevskiy-1788853340.html

Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР

Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР - РИА Новости, 16.05.2022

Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР

Депутат Госдумы VI созыва Виталий Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:12

2022-05-16T17:12

2022-05-16T17:25

политика

лдпр

госдума рф

виталий золочевский

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы VI созыва Виталий Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР."Прошу поддержать мою кандидатуру членов высшего совета, членов партии ЛДПР, делегатов будущего съезда на выдвижении в качестве кандидата в председатели ЛДПР, на включение в бюллетени для тайного голосования на пост председателя ЛДПР - Золочевского Виталия Сергеевича", - заявил Золочевский в видеоролике, выложенном в социальной сети "ВКонтакте".Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов также сообщил РИА Новости о выдвижении Золочевского."Пока у нас два человека заявилось о выдвижении… это бывшие наши депутаты фракции Золочевский и (член высшего совета ЛДПР Александр) Шерин", - рассказал Нилов.Высший совет ЛДПР в понедельник назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет выбран новый председатель вместо скончавшегося 6 апреля Владимира Жириновского.

https://ria.ru/20220516/vybory-1788827978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, лдпр, госдума рф, виталий золочевский, россия