https://ria.ru/20220516/zerno-1788734028.html

Иран намерен увеличить импорт зерна из России

Иран намерен увеличить импорт зерна из России - РИА Новости, 16.05.2022

Иран намерен увеличить импорт зерна из России

Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:30

2022-05-16T09:30

2022-05-16T10:01

экономика

иран

россия

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.По его словам, политика Ирана в последние годы заключалась в том, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции, и в 2021 году Иран, импортировав из России 7 миллионов тонн зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из РФ."В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур", - заявил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

иран

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, иран, россия