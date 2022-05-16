https://ria.ru/20220516/zerno-1788734028.html
Иран намерен увеличить импорт зерна из России
Иран намерен увеличить импорт зерна из России - РИА Новости, 16.05.2022
Иран намерен увеличить импорт зерна из России
Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:30
2022-05-16T09:30
2022-05-16T10:01
экономика
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.По его словам, политика Ирана в последние годы заключалась в том, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции, и в 2021 году Иран, импортировав из России 7 миллионов тонн зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из РФ."В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур", - заявил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, россия
09:30 16.05.2022 (обновлено: 10:01 16.05.2022)
Иран намерен увеличить импорт зерна из России
Посол Ирана в Москве Джалили сообщил о намерении страны увеличить импорт зерна из России