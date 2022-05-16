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Иран намерен увеличить импорт зерна из России - РИА Новости, 16.05.2022
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Иран намерен увеличить импорт зерна из России
Иран намерен увеличить импорт зерна из России - РИА Новости, 16.05.2022
Иран намерен увеличить импорт зерна из России
Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:30
2022-05-16T10:01
экономика
иран
россия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.По его словам, политика Ирана в последние годы заключалась в том, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции, и в 2021 году Иран, импортировав из России 7 миллионов тонн зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из РФ."В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур", - заявил дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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экономика, иран, россия
09:30 16.05.2022 (обновлено: 10:01 16.05.2022)
 
Иран намерен увеличить импорт зерна из России

Посол Ирана в Москве Джалили сообщил о намерении страны увеличить импорт зерна из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 миллионов тонн зерна и масличных, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
По его словам, политика Ирана в последние годы заключалась в том, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции, и в 2021 году Иран, импортировав из России 7 миллионов тонн зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из РФ.
"В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур", - заявил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
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