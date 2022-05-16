https://ria.ru/20220516/dzhalali-1788391395.html

Казем Джалали: экономический потенциал Ирана обращен лицом к России

Казем Джалали: экономический потенциал Ирана обращен лицом к России - РИА Новости, 16.05.2022

Казем Джалали: экономический потенциал Ирана обращен лицом к России

Россия и Иран входят в число "лидеров" стран, против которых были введены санкции: недавно Москва, после начала операции на Украине, возглавила список, опередив РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:00

2022-05-16T10:00

2022-05-16T10:01

интервью

иран

россия

казем джалали

санкции

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Россия и Иран входят в число "лидеров" стран, против которых были введены санкции: недавно Москва, после начала операции на Украине, возглавила список, опередив Тегеран. Но в этих условиях стороны настроены продолжать развивать сотрудничество. В интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, в каких сферах иранская сторона могла бы заменить европейские компании, о мерах по борьбе с последствиями продовольственного кризиса, вызванного ситуацией на Украине, а также подчеркнул, что в Тегеране ждут президента РФ Владимира Путина с ответным визитом.– В январе президент Ирана Ибрахим Раиси совершил свой первый визит в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Прорабатывается ли в настоящий момент еще одна встреча президентов России и Ирана? Когда она может состояться, в частности иранская сторона говорила о намерении в скором времени провести саммит лидеров стран-гарантов "астанинской тройки" в Тегеране?– Убежден в том, что этот визит стал поворотным моментом в отношениях, два президента провели консультации и обмен мнениями по различным вопросам во всех сферах и достигли ценных результатов. На протяжении нескольких последних месяцев в целях реализации договоренностей президентов мы стали свидетелями визитов многочисленных делегаций, представляющих различные сферы. Две стороны обладают серьезной волей для дальнейшего расширения отношений во всех областях. Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране. Также мы заинтересованы провести в Тегеране саммит глав стран "астанинского формата".– После визита Раиси в Москву сообщалось о целом ряде договоренностей между Москвой и Тегераном. Однако их содержание до сих пор как будто бы не оглашалось. Не могли бы вы поделиться деталями? Были ли достигнуты какие-то соглашения в энергетической сфере, в частности по участию российских компаний в разработке газовых и нефтяных месторождений, своповым поставкам российского газа через Иран?– В рабочую повестку тринадцатого правительства, возглавляемого господином Раиси, включено серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России. За прошедшее время стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли. Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации.Помимо этого, мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт.Иран и Россия обладают самыми большими запасами нефти и газа в мире, очень близки взгляды двух стран в коалиции ОПЕК+, две страны имели единое мнение по недавним договоренностям, достигнутым в рамках ОПЕК+.– Прорабатывают ли Россия и Иран договоренности в военно-технической сфере? В частности, в СМИ появлялась информация, что Иран планирует приобрести российские истребители Су-35, а также зенитные ракетные комплексы С-400. Подтверждаете ли вы эти данные?– С учетом воли глав двух государств на расширение и углубление отношений, двусторонние связи развиваются в правильном русле. Наши отношения охватывают все сферы политики, экономики, другие области. Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники.– Ранее состоялся российско-иранский форум развития сотрудничества двух стран, а также визит и встречи иранской делегации с рядом российских официальных представителей. На фоне антироссийских санкций Запада в связи с ситуацией на Украине и приостановки различными компаниями своей деятельности в РФ, прорабатывают ли российские и иранские власти вопрос о расширении сотрудничества двух стран по тем областям, где иранские производители могли бы заменить европейские? Работают ли стороны над дальнейшим упрощением режима торговли в условиях санкций?– Мы стремимся к расширению своих отношений со всеми соседними странами, особенно с Российской Федерацией. Мы всегда были и сейчас заинтересованы в самых лучших отношениях с Россией, являющейся нашим северным соседом.Помимо упомянутого вами форума в Москву приезжала и другая большая делегация, члены которой провели переговоры с российскими компаниями. Например, в Москву приезжала одна делегация в количестве 60 человек из состава иранских наукоемких компаний из различных областей, переговоры прошли успешно.В области наукоемкой экономики, безусловно, будет компенсирована значительная часть дефицита, возникшего из-за санкций со стороны западных стран. В других сферах мы также стремимся устранить ограничения, с которыми мы столкнулись. Однако значительная часть экономического потенциала Ирана в настоящее время обращена лицом к России.Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени. Для этого увеличения необходимо устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре экономических отношений двух стран. В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями. Иран и Россия имеют между собой единое понимание в этом вопросе.– Как ситуация на Украине сказывается на продовольственной обстановке в Иране с учетом того, что и РФ, и Украина экспортируют сельхозпродукцию в Иран? Есть ли перебои с импортом продукции сельского хозяйства из этих двух стран? Планирует ли Иран увеличить импорт российской продукции?– Такого рода кризисы могут произойти в любое время и в любом месте мира, поэтому, многие правительства, включая и правительство Ирана, всегда заранее по возможности готовятся. Конечно, временный дефицит, временные препятствия могут оказать влияние на уровень цен. И страны, которые не обладают соответствующим потенциалом, столкнутся с проблемами.Исламская Республика Иран в контексте обеспечения своих потребностей в области импорта сельскохозяйственной продукции до настоящего времени не сталкивалась с трудностями.Политика Исламской Республики Иран в последние годы заключалась в том, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции, и в 2021 году Иран, импортировав из России семь миллионов тонн зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из России. В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/lavrov-1788273931.html

https://realty.ria.ru/20220429/iran-1786119302.html

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

https://ria.ru/20220429/sotrudnichestvo-1786058827.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, иран, россия, казем джалали, санкции