12:01 16.05.2022 (обновлено: 12:45 16.05.2022)
Минирование "Зари" могло привести к техногенной катастрофе, заявили в ЛНР
МВД ЛНР: минирование завода "Заря" в Рубежном могло привести к техногенной катастрофе
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минирование завода "Заря" в Рубежном украинскими националистами могло привести к техногенной катастрофе, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире " Первого канала".
"Дело в том, что там находится огромное количество серной кислоты, где как раз под цистернами мы находили ящики с взрывчатом веществом, его там очень много распределено по территории завода", — пояснил он.
"Все пары от нее пошли бы на Северодонецк, на Лисичанск, они пошли бы на Старобельск, на нашу территорию, на территорию ЛНР, на Российскую Федерацию. Это была бы техногенная катастрофа", — заключил замглавы МВД ЛНР.
Накануне утром в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики при отступлении заложили 49 тонн взрывчатки на крупном химзаводе "Заря" в Рубежном. Подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был привести к взрыву. Уточняется, что в резервуарах на территории химпредприятия остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака.
Народная милиция ЛНР сообщила о полной зачистке промзоны Рубежного 13 мая.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.