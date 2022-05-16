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Минирование "Зари" могло привести к техногенной катастрофе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/zarya-1788763792.html
Минирование "Зари" могло привести к техногенной катастрофе, заявили в ЛНР
Минирование "Зари" могло привести к техногенной катастрофе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2022
Минирование "Зари" могло привести к техногенной катастрофе, заявили в ЛНР
Минирование завода "Заря" в Рубежном украинскими националистами могло привести к техногенной катастрофе, заявил помощник министра внутренних дел Луганской... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:01
2022-05-16T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минирование завода "Заря" в Рубежном украинскими националистами могло привести к техногенной катастрофе, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире " Первого канала".По словам Киселева, когда силы ЛНР выбивали подразделения ВСУ из Рубежного, украинские националисты начали бить артиллерией по заводу "Заря". Если бы им удалось попасть по складам, то вся кислота могла воспламениться."Все пары от нее пошли бы на Северодонецк, на Лисичанск, они пошли бы на Старобельск, на нашу территорию, на территорию ЛНР, на Российскую Федерацию. Это была бы техногенная катастрофа", — заключил замглавы МВД ЛНР.Накануне утром в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики при отступлении заложили 49 тонн взрывчатки на крупном химзаводе "Заря" в Рубежном. Подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был привести к взрыву. Уточняется, что в резервуарах на территории химпредприятия остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака.Народная милиция ЛНР сообщила о полной зачистке промзоны Рубежного 13 мая.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/osvobozhdenie-1788586031.html
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Кадры взрывчатки, которой был заминирован завод "Заря" в Рубежном
Народная милиция ЛНР опубликовала кадры с тоннами взрывчатки, которой был заминирован завод "Заря" в Рубежном, а также с находящимися рядом цистернами с аммиаком, азотной и серной кислотами.
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в мире, рубежное
12:01 16.05.2022 (обновлено: 12:45 16.05.2022)
 
Минирование "Зари" могло привести к техногенной катастрофе, заявили в ЛНР

МВД ЛНР: минирование завода "Заря" в Рубежном могло привести к техногенной катастрофе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минирование завода "Заря" в Рубежном украинскими националистами могло привести к техногенной катастрофе, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире " Первого канала".
"Дело в том, что там находится огромное количество серной кислоты, где как раз под цистернами мы находили ящики с взрывчатом веществом, его там очень много распределено по территории завода", — пояснил он.
По словам Киселева, когда силы ЛНР выбивали подразделения ВСУ из Рубежного, украинские националисты начали бить артиллерией по заводу "Заря". Если бы им удалось попасть по складам, то вся кислота могла воспламениться.
"Все пары от нее пошли бы на Северодонецк, на Лисичанск, они пошли бы на Старобельск, на нашу территорию, на территорию ЛНР, на Российскую Федерацию. Это была бы техногенная катастрофа", — заключил замглавы МВД ЛНР.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 19:42Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном
Накануне утром в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики при отступлении заложили 49 тонн взрывчатки на крупном химзаводе "Заря" в Рубежном. Подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был привести к взрыву. Уточняется, что в резервуарах на территории химпредприятия остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака.
Народная милиция ЛНР сообщила о полной зачистке промзоны Рубежного 13 мая.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
10:23Специальная военная операция на Украине
Обороной Рубежного и завода "Заря" руководили инструкторы из США и Польши
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежное
 
 
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