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Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/rubezhnoe-1788259147.html
Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном
Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном - РИА Новости, 13.05.2022
Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила в Telegram-канале о полной зачистке промзоны города Рубежное. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:07
2022-05-13T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила в Telegram-канале о полной зачистке промзоны города Рубежное.Накануне военный комендант города сообщал РИА Новости, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками.О том, что Рубежное удалось освободить, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. В свою очередь, его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов, добавил, что остатки украинских войск заблокировали на заводе "Заря".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788069219.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, рубежное, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:07 13.05.2022 (обновлено: 11:23 13.05.2022)
 
Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном

Народная милиция ЛНР заявила, что промзона Рубежного полностью очищена от украинских войск

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила в Telegram-канале о полной зачистке промзоны города Рубежное.

"Вчера, благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район г. Рубежное; также силами подразделений НМ ЛНР была полностью зачищена промышленная зона", — говорится в публикации.

Накануне военный комендант города сообщал РИА Новости, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками.
О том, что Рубежное удалось освободить, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. В свою очередь, его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов, добавил, что остатки украинских войск заблокировали на заводе "Заря".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие на территории промышленной зоны города Рубежное - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 11:11Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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