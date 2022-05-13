10:07 13.05.2022 (обновлено: 11:23 13.05.2022)
Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном
Народная милиция ЛНР заявила, что промзона Рубежного полностью очищена от украинских войск
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила в Telegram-канале о полной зачистке промзоны города Рубежное.
"Вчера, благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район г. Рубежное; также силами подразделений НМ ЛНР была полностью зачищена промышленная зона", — говорится в публикации.
Накануне военный комендант города сообщал РИА Новости, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками.
О том, что Рубежное удалось освободить, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. В свою очередь, его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов, добавил, что остатки украинских войск заблокировали на заводе "Заря".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.