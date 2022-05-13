https://ria.ru/20220513/rubezhnoe-1788259147.html

Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном

Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном - РИА Новости, 13.05.2022

Народная милиция ЛНР полностью зачистила промзону в Рубежном

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила в Telegram-канале о полной зачистке промзоны города Рубежное. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:07

2022-05-13T10:07

2022-05-13T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

рубежное

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила в Telegram-канале о полной зачистке промзоны города Рубежное.Накануне военный комендант города сообщал РИА Новости, что на территории завода "Заря" продолжаются бои между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками.О том, что Рубежное удалось освободить, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 20 апреля. В свою очередь, его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов, добавил, что остатки украинских войск заблокировали на заводе "Заря".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788069219.html

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рубежное

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, рубежное, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр