Рейтинг@Mail.ru
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/vybory-1788827978.html
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию - РИА Новости, 16.05.2022
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:45
2022-05-16T15:45
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
общество
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой долей вероятности, выберет Леонида Слуцкого своим председателем.Председатель думского комитета по международным делам Слуцкий является врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского."Все 40 дней (после смерти Владимира Жириновского) Леонид Слуцкий был временно исполняющим обязанности (главы фракции), и скорее всего заседание фракции (где выберут ее нового главу) состоится на этой неделе, после того как будут прекращены полномочия Жириновского. После этого, исходя из морально-этических норм, мы сможем провести собрание фракции и выбрать руководителя, и я считаю, что с большой долей вероятности ее Слуцкий и возглавит", - сообщил Нилов.
https://ria.ru/20220516/vybory-1788795252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_b35ba37049fbf52d004652eb4a1608d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество, владимир жириновский
15:45 16.05.2022
 
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию

Первый замглавы ЛДПР в Госдуме Нилов считает, что Слуцкий возглавит фракцию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой долей вероятности, выберет Леонида Слуцкого своим председателем.
Председатель думского комитета по международным делам Слуцкий является врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"Все 40 дней (после смерти Владимира Жириновского) Леонид Слуцкий был временно исполняющим обязанности (главы фракции), и скорее всего заседание фракции (где выберут ее нового главу) состоится на этой неделе, после того как будут прекращены полномочия Жириновского. После этого, исходя из морально-этических норм, мы сможем провести собрание фракции и выбрать руководителя, и я считаю, что с большой долей вероятности ее Слуцкий и возглавит", - сообщил Нилов.
Сторонники партии ЛДПР на первомайской демонстрации - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
13:58
На съезде ЛДПР 27 мая выберут нового председателя партии
 
ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФОбществоВладимир Жириновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала