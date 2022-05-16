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Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию - РИА Новости, 16.05.2022
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:45
2022-05-16T15:45
2022-05-16T15:45
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой долей вероятности, выберет Леонида Слуцкого своим председателем.Председатель думского комитета по международным делам Слуцкий является врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского."Все 40 дней (после смерти Владимира Жириновского) Леонид Слуцкий был временно исполняющим обязанности (главы фракции), и скорее всего заседание фракции (где выберут ее нового главу) состоится на этой неделе, после того как будут прекращены полномочия Жириновского. После этого, исходя из морально-этических норм, мы сможем провести собрание фракции и выбрать руководителя, и я считаю, что с большой долей вероятности ее Слуцкий и возглавит", - сообщил Нилов.
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество, владимир жириновский
Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию
Первый замглавы ЛДПР в Госдуме Нилов считает, что Слуцкий возглавит фракцию