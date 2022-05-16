https://ria.ru/20220516/vybory-1788827978.html

Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию

Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию - РИА Новости, 16.05.2022

Замглавы ЛДПР в Госдуме считает, что Слуцкий возглавит фракцию

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:45

2022-05-16T15:45

2022-05-16T15:45

политика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

общество

владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что фракция либерал-демократов на внеочередном заседании на этой неделе, с большой долей вероятности, выберет Леонида Слуцкого своим председателем.Председатель думского комитета по международным делам Слуцкий является врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского."Все 40 дней (после смерти Владимира Жириновского) Леонид Слуцкий был временно исполняющим обязанности (главы фракции), и скорее всего заседание фракции (где выберут ее нового главу) состоится на этой неделе, после того как будут прекращены полномочия Жириновского. После этого, исходя из морально-этических норм, мы сможем провести собрание фракции и выбрать руководителя, и я считаю, что с большой долей вероятности ее Слуцкий и возглавит", - сообщил Нилов.

https://ria.ru/20220516/vybory-1788795252.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество, владимир жириновский