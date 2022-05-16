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На съезде ЛДПР 27 мая выберут нового председателя партии - РИА Новости, 16.05.2022
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На съезде ЛДПР 27 мая выберут нового председателя партии
На съезде ЛДПР 27 мая выберут нового председателя партии - РИА Новости, 16.05.2022
На съезде ЛДПР 27 мая выберут нового председателя партии
Высший совет ЛДПР по просьбе региональных отделений назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет выбран новый председатель, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:58
2022-05-16T13:58
политика
владимир жириновский
москва
лдпр
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Высший совет ЛДПР по просьбе региональных отделений назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет выбран новый председатель, сообщил РИА Новости врио фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.Также он отметил, что высший совет собрался по просьбе региональных отделений, которые в соответствии с уставом ЛДПР выступили с обращением о проведении внеочередного съезда."Съезд впервые пройдет без основателя и бессменного более 30-ти лет лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Все прошедшие 40 дней после его безвременного ухода соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутрипартийной организации. Все еще не верится, что Жириновского с нами нет", - продолжил Слуцкий.Парламентарий добавил, что партия продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил Владимир Жириновский.
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политика, владимир жириновский, москва, лдпр, леонид слуцкий (политик), россия
13:58 16.05.2022
 
На съезде ЛДПР 27 мая выберут нового председателя партии

Врио ЛДПР Слуцкий: на съезде 27 мая выберут нового председателя партии

© РИА Новости / Виталий АньковСторонники партии ЛДПР на первомайской демонстрации
Сторонники партии ЛДПР на первомайской демонстрации - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сторонники партии ЛДПР на первомайской демонстрации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Высший совет ЛДПР по просьбе региональных отделений назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет выбран новый председатель, сообщил РИА Новости врио фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
"Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке – вопрос об избрании председателя ЛДПР", - сообщил Слуцкий.
Также он отметил, что высший совет собрался по просьбе региональных отделений, которые в соответствии с уставом ЛДПР выступили с обращением о проведении внеочередного съезда.
"Съезд впервые пройдет без основателя и бессменного более 30-ти лет лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Все прошедшие 40 дней после его безвременного ухода соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутрипартийной организации. Все еще не верится, что Жириновского с нами нет", - продолжил Слуцкий.
Парламентарий добавил, что партия продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил Владимир Жириновский.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
08:39
Член высшего совета ЛДПР Шерин выдвинул себя на пост председателя партии
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийМоскваЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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