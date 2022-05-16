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В Русском музее откроется выставка Михаила Врубеля
В Русском музее откроется выставка Михаила Врубеля - РИА Новости, 16.05.2022
В Русском музее откроется выставка Михаила Врубеля
Второго июня в корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения", сообщает институция. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:36
2022-05-16T18:36
2022-05-16T18:36
культура
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михаил врубель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Второго июня в корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения", сообщает институция. Экспозиция продемонстрирует основные этапы в творчестве художника и объединит более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных коллекций Москвы и Петербурга. На выставке будут представлены все сферы изобразительного искусства, в которых реализовал свой талант Врубель: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Наряду с признанными шедеврами будут показаны и малоизвестные работы."Подобно титанам эпохи Возрождения, художник был богато одарен. Его творческие поиски и достижения намного опередили свое время. Высокой духовностью отмечены созданные им портреты современников и пейзажи, произведения, навеянные русской и античной мифологией и классической литературой", — рассказывают в музее.Выставка продлится до 2 августа 2022 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, михаил врубель, москва, санкт-петербург, русский музей, третьяковская галерея, музеи, выставки
В Русском музее откроется выставка Михаила Врубеля
Более 220 произведений Михаила Врубеля представят на выставке в Русском музее
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Второго июня в корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения", сообщает институция.
Экспозиция продемонстрирует основные этапы в творчестве художника и объединит более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных коллекций Москвы и Петербурга.
На выставке будут представлены все сферы изобразительного искусства, в которых реализовал свой талант Врубель: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Наряду с признанными шедеврами будут показаны и малоизвестные работы.
"Подобно титанам эпохи Возрождения, художник был богато одарен. Его творческие поиски и достижения намного опередили свое время. Высокой духовностью отмечены созданные им портреты современников и пейзажи, произведения, навеянные русской и античной мифологией и классической литературой", — рассказывают в музее.
Выставка продлится до 2 августа 2022 года.