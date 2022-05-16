https://ria.ru/20220516/vrubel-1788876055.html

В Русском музее откроется выставка Михаила Врубеля

В Русском музее откроется выставка Михаила Врубеля - РИА Новости, 16.05.2022

В Русском музее откроется выставка Михаила Врубеля

Второго июня в корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения", сообщает институция. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:36

2022-05-16T18:36

2022-05-16T18:36

культура

новости культуры

михаил врубель

москва

санкт-петербург

русский музей

третьяковская галерея

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/35407/53/354075326_0:168:2222:1418_1920x0_80_0_0_cd2d92f5ee7b7a008f60ca51d3ad99ae.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Второго июня в корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения", сообщает институция. Экспозиция продемонстрирует основные этапы в творчестве художника и объединит более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных коллекций Москвы и Петербурга. На выставке будут представлены все сферы изобразительного искусства, в которых реализовал свой талант Врубель: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Наряду с признанными шедеврами будут показаны и малоизвестные работы."Подобно титанам эпохи Возрождения, художник был богато одарен. Его творческие поиски и достижения намного опередили свое время. Высокой духовностью отмечены созданные им портреты современников и пейзажи, произведения, навеянные русской и античной мифологией и классической литературой", — рассказывают в музее.Выставка продлится до 2 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220429/tretyakovka-1785978002.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил врубель, москва, санкт-петербург, русский музей, третьяковская галерея, музеи, выставки