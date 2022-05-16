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Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали - РИА Новости, 16.05.2022
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Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали
Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали - РИА Новости, 16.05.2022
Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали
Президент США Джо Байден распорядился восстановить американское военное присутствие в Сомали для борьбы с международным терроризмом, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:40
2022-05-16T19:44
в мире
сша
сомали
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился восстановить американское военное присутствие в Сомали для борьбы с международным терроризмом, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома."Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали", - сказал он в ходе телефонного брифинга для журналистов.По его словам, контингент будет насчитывать "менее 500" американских военных против 750, которые там присутствовали до тех пор, пока экс-президент Дональд Трамп не свернул операцию.В Сомали американские военные противодействовали местной террористической группировке "Аш-Шабаб", которая позиционирует себя как ответвление террористической сети "Аль-Каида"* и насчитывает, по экспертным оценкам, 5-10 тысяч боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, сомали, джо байден, дональд трамп
19:40 16.05.2022 (обновлено: 19:44 16.05.2022)
 
Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали

Президент Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился восстановить американское военное присутствие в Сомали для борьбы с международным терроризмом, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали", - сказал он в ходе телефонного брифинга для журналистов.
По его словам, контингент будет насчитывать "менее 500" американских военных против 750, которые там присутствовали до тех пор, пока экс-президент Дональд Трамп не свернул операцию.
В Сомали американские военные противодействовали местной террористической группировке "Аш-Шабаб", которая позиционирует себя как ответвление террористической сети "Аль-Каида"* и насчитывает, по экспертным оценкам, 5-10 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военные в Сомали - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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В миреСШАСомалиДжо БайденДональд Трамп
 
 
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