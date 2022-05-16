https://ria.ru/20220516/vozvraschenie-1788891255.html

Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали

Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали - РИА Новости, 16.05.2022

Байден санкционировал возвращение сотен военных США в Сомали

Президент США Джо Байден распорядился восстановить американское военное присутствие в Сомали для борьбы с международным терроризмом, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:40

2022-05-16T19:40

2022-05-16T19:44

в мире

сша

сомали

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787836754_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_d0d3b81d1447fc63d7b3eae56e90dff4.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился восстановить американское военное присутствие в Сомали для борьбы с международным терроризмом, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома."Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали", - сказал он в ходе телефонного брифинга для журналистов.По его словам, контингент будет насчитывать "менее 500" американских военных против 750, которые там присутствовали до тех пор, пока экс-президент Дональд Трамп не свернул операцию.В Сомали американские военные противодействовали местной террористической группировке "Аш-Шабаб", которая позиционирует себя как ответвление террористической сети "Аль-Каида"* и насчитывает, по экспертным оценкам, 5-10 тысяч боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220123/mirotvortsy-1769151992.html

сша

сомали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сомали, джо байден, дональд трамп