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Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом - РИА Новости, 16.05.2022
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Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом
Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом - РИА Новости, 16.05.2022
Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом
Иран ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:12
2022-05-16T10:02
в мире
ибрахим раиси
тегеран (город)
иран
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали."Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране. Также мы заинтересованы провести в Тегеране саммит глав стран "астанинского формата", - сказал посол.Он подчеркнул, что визит президента Ирана Ибрахима Раиси 19-20 января текущего года в Москву стал поворотным моментом в отношениях двух стран.По его словам, на протяжении нескольких последних месяцев в целях реализации договоренностей президентов двух стран состоялись визиты многочисленных делегаций, представляющих различные сферы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, ибрахим раиси, тегеран (город), иран, владимир путин, россия
09:12 16.05.2022 (обновлено: 10:02 16.05.2022)
 
Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом

Посол Ирана в Москве Джалали ожидает Путина с ответным визитом в Тегеран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране. Также мы заинтересованы провести в Тегеране саммит глав стран "астанинского формата", - сказал посол.
Он подчеркнул, что визит президента Ирана Ибрахима Раиси 19-20 января текущего года в Москву стал поворотным моментом в отношениях двух стран.
По его словам, на протяжении нескольких последних месяцев в целях реализации договоренностей президентов двух стран состоялись визиты многочисленных делегаций, представляющих различные сферы.
Читайте полный текст интервью >>>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик
 
В миреИбрахим РаисиТегеран (город)ИранВладимир ПутинРоссия
 
 
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