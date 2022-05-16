https://ria.ru/20220516/vizit-1788731796.html

Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом

Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом - РИА Новости, 16.05.2022

Иран ожидает, что Путин посетит Тегеран с ответным визитом

Иран ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:12

2022-05-16T09:12

2022-05-16T10:02

в мире

ибрахим раиси

тегеран (город)

иран

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Иран ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали."Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране. Также мы заинтересованы провести в Тегеране саммит глав стран "астанинского формата", - сказал посол.Он подчеркнул, что визит президента Ирана Ибрахима Раиси 19-20 января текущего года в Москву стал поворотным моментом в отношениях двух стран.По его словам, на протяжении нескольких последних месяцев в целях реализации договоренностей президентов двух стран состоялись визиты многочисленных делегаций, представляющих различные сферы.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220514/neft-1788548185.html

тегеран (город)

иран

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ибрахим раиси, тегеран (город), иран, владимир путин, россия