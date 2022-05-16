https://ria.ru/20220516/uspekh-1788759956.html

Социологи выяснили, считают ли россияне себя успешными

Социологи выяснили, считают ли россияне себя успешными - РИА Новости, 16.05.2022

Социологи выяснили, считают ли россияне себя успешными

Сегодня 67% россиян чаще относят себя к успешным людям, в то время как неуспешными себя считают лишь 24%, следует из опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:46

2022-05-16T11:46

2022-05-16T11:46

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сегодня 67% россиян чаще относят себя к успешным людям, в то время как неуспешными себя считают лишь 24%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом точно успешными назвали себя 11% респондентов, а вот точно неуспешным — 5%.Кроме того, успешными себя называют чаще всего россияне в возрасте от 25 до 34 лет — таких 78%, от 18 до 24 лет — 70%, от 35 до 44 лет — 72%. Отмечается, что менее успешными считают себя люди от 45 лет и старше, а именно в возрасте от 45 до 59 лет — 59%, от 60 лет и старше — 61%. Согласно опросу, среди 45-59-летних больше всего тех, кто считает себя неуспешным, — почти 31%.По данным опроса, успешность человека по большей части на сегодняшний день связана c материальным статусом и уровнем образования. Те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, более чем в два раза чаще называли себя успешными (89%), чем те, кто оценил свое материальное положение как плохое или очень плохое (40%). Кроме того, люди с неоконченным высшим или высшим образованием чаще считают себя успешными (77%), чем те, у кого уровень образования ниже (среднее специальное образование — 62%).Подчеркивается, что убеждения человека также влияют на его успешность. Среди оптимистов успешны 76%, среди пессимистов — только 62%. Среди тех, кто верит в удачу, успешны 75%, среди тех, кто не верит, — лишь 58%. Кроме того, среди верующих успешны 69%, а среди атеистов — 65%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 декабря 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220428/patriotizm-1785896796.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вциом, россия