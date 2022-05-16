16:58 16.05.2022 (обновлено: 17:01 16.05.2022)
Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома
Украинца арестовали в Петербурге за вандальную надпись на фасаде дома
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал приехавшего с Украины Егора Казанца, который сделал надпись на фасаде дома "по мотивам национальной вражды", сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егора Казанца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Как полагает следствие, 10 мая Казанец в состоянии алкогольного опьянения по мотивам национальной вражды нанес на облицовочную плитку фасада дома на Изборской улице "надпись, использующуюся в качестве приветствия националистическими военными формированиями на Украине".
В пресс-службе судов отмечают, что Казанец является гражданином другого государства, зарегистрирован в Днепропетровской области Украины, работает в Петербурге без оформления трудовых отношений. Срок избранной меры пресечения - по 9 июня.
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