https://ria.ru/20220516/ukraina-1788849863.html

Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома

Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома - РИА Новости, 16.05.2022

Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал приехавшего с Украины Егора Казанца, который сделал надпись на фасаде дома "по мотивам национальной вражды",... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:58

2022-05-16T16:58

2022-05-16T17:01

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

днепропетровская область

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал приехавшего с Украины Егора Казанца, который сделал надпись на фасаде дома "по мотивам национальной вражды", сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егора Казанца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Как полагает следствие, 10 мая Казанец в состоянии алкогольного опьянения по мотивам национальной вражды нанес на облицовочную плитку фасада дома на Изборской улице "надпись, использующуюся в качестве приветствия националистическими военными формированиями на Украине".В пресс-службе судов отмечают, что Казанец является гражданином другого государства, зарегистрирован в Днепропетровской области Украины, работает в Петербурге без оформления трудовых отношений. Срок избранной меры пресечения - по 9 июня.

https://ria.ru/20220511/kaliningrad-1787835484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, украина, днепропетровская область, ситуация в днр и лнр