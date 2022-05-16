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Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома - РИА Новости, 16.05.2022
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https://ria.ru/20220516/ukraina-1788849863.html
Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома
Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома - РИА Новости, 16.05.2022
Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал приехавшего с Украины Егора Казанца, который сделал надпись на фасаде дома "по мотивам национальной вражды",... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:58
2022-05-16T17:01
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
россия
украина
днепропетровская область
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал приехавшего с Украины Егора Казанца, который сделал надпись на фасаде дома "по мотивам национальной вражды", сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егора Казанца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Как полагает следствие, 10 мая Казанец в состоянии алкогольного опьянения по мотивам национальной вражды нанес на облицовочную плитку фасада дома на Изборской улице "надпись, использующуюся в качестве приветствия националистическими военными формированиями на Украине".В пресс-службе судов отмечают, что Казанец является гражданином другого государства, зарегистрирован в Днепропетровской области Украины, работает в Петербурге без оформления трудовых отношений. Срок избранной меры пресечения - по 9 июня.
https://ria.ru/20220511/kaliningrad-1787835484.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, украина, днепропетровская область, ситуация в днр и лнр
16:58 16.05.2022 (обновлено: 17:01 16.05.2022)
 
Приезжего с Украины арестовали в Петербурге за надпись на фасаде дома

Украинца арестовали в Петербурге за вандальную надпись на фасаде дома

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал приехавшего с Украины Егора Казанца, который сделал надпись на фасаде дома "по мотивам национальной вражды", сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егора Казанца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Как полагает следствие, 10 мая Казанец в состоянии алкогольного опьянения по мотивам национальной вражды нанес на облицовочную плитку фасада дома на Изборской улице "надпись, использующуюся в качестве приветствия националистическими военными формированиями на Украине".
В пресс-службе судов отмечают, что Казанец является гражданином другого государства, зарегистрирован в Днепропетровской области Украины, работает в Петербурге без оформления трудовых отношений. Срок избранной меры пресечения - по 9 июня.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияУкраинаДнепропетровская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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