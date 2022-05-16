https://ria.ru/20220516/ukraina-1788804610.html

Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине - РИА Новости, 16.05.2022

Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самая опасная тенденция на Украине – попытки ее расчленения. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:32

2022-05-16T14:32

2022-05-16T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

белоруссия

украина

россия

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самая опасная тенденция на Украине – попытки ее расчленения."Самая опасная сегодня тенденция на Украине - попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и "защитить" ее", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.Он заявил, что Белоруссия наблюдает желание Запада продлить конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию. "Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны - максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер подчеркнул, что "отсидеться" тогда ни у кого не получится."Ожидали, что Запад, и прежде всего США, все-таки воспользуются предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется, но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона – это вопрос", - сказал Лукашенко.По его словам, "сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины"."Начиная с 2014 года все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы, все сидящие за столом, делать это и сейчас в любом формате", - подчеркнул белорусский президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия, одкб