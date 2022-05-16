https://ria.ru/20220516/ukraina-1788778652.html

Украина получит от Японии сто миллионов долларов в кредит

Украина получит от Японии сто миллионов долларов в кредит - РИА Новости, 16.05.2022

Украина получит от Японии сто миллионов долларов в кредит

Соглашение о предоставлении Украине 100 миллионов долларов кредита подписано в понедельник с японским агентством международного сотрудничества, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:53

2022-05-16T12:53

2022-05-16T12:54

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Соглашение о предоставлении Украине 100 миллионов долларов кредита подписано в понедельник с японским агентством международного сотрудничества, сообщили в украинском минфине."Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) (Акихико - ред.) Танака подписали кредитное соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов США на льготных условиях", - говорится в сообщении минфина Украины в Facebook*.По информации ведомства, это первая часть согласованной между Украиной и Японией финансовой помощи, она будет направлена в госбюджет, рассчитана в первую очередь на поддержку наиболее незащищенных слоев населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220305/kredit-1776628375.html

https://ria.ru/20220414/kredit-1783432530.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей марченко, владимир путин, украина, россия, япония