https://ria.ru/20220516/ukraina-1788762648.html

Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков

Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022

Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков

Москва попала в "корень проблемы", озвучив данные по биолабораториям на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:56

2022-05-16T11:56

2022-05-16T11:56

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва попала в "корень проблемы", озвучив данные по биолабораториям на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эта реакция (оппонентов РФ) свидетельствует о том, что мы не просто задели их за живое, мы попали в корень проблемы. Нельзя недооценивать степень раздражения в соответствующих комментариях", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии в Совете Федерации по расследованию создания американских биологических лабораторий на Украине.По его словам, Россия продолжит "выводить на чистую воду" нарушений конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия. Он подчеркнул, что Москва будет продвигать эту тему и в рамках обзорной конференции КБТО, которая предстоит до конца года.

https://ria.ru/20220516/laboratorii-1788761580.html

россия

москва

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, совет федерации рф, в мире