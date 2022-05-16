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Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022
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Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков
Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2022
Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков
Москва попала в "корень проблемы", озвучив данные по биолабораториям на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:56
2022-05-16T11:56
россия
москва
украина
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва попала в "корень проблемы", озвучив данные по биолабораториям на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эта реакция (оппонентов РФ) свидетельствует о том, что мы не просто задели их за живое, мы попали в корень проблемы. Нельзя недооценивать степень раздражения в соответствующих комментариях", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии в Совете Федерации по расследованию создания американских биологических лабораторий на Украине.По его словам, Россия продолжит "выводить на чистую воду" нарушений конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия. Он подчеркнул, что Москва будет продвигать эту тему и в рамках обзорной конференции КБТО, которая предстоит до конца года.
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россия, москва, украина, совет федерации рф, в мире
11:56 16.05.2022
 
Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия попала в "корень", озвучив данные по лабораториям на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва попала в "корень проблемы", озвучив данные по биолабораториям на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эта реакция (оппонентов РФ) свидетельствует о том, что мы не просто задели их за живое, мы попали в корень проблемы. Нельзя недооценивать степень раздражения в соответствующих комментариях", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии в Совете Федерации по расследованию создания американских биологических лабораторий на Украине.
По его словам, Россия продолжит "выводить на чистую воду" нарушений конвенции о запрещении биологического и токсичного оружия. Он подчеркнул, что Москва будет продвигать эту тему и в рамках обзорной конференции КБТО, которая предстоит до конца года.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
11:52
В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО
 
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