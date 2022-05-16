https://ria.ru/20220516/tseny-1788677778.html

Британия тщательно охраняет свою главную тайну

Британия тщательно охраняет свою главную тайну - РИА Новости, 16.05.2022

Британия тщательно охраняет свою главную тайну

У наших британских партнеров — или, честнее сказать, стратегических противников? — появилась военная тайна. Сейчас я ее вам открою. Дело обстоит так, что жители РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:00

2022-05-16T09:33

авторы

джонни депп

франциск (хорхе марио бергольо)

эмбер херд

украина

россия

европа

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788733734_103:0:2934:1592_1920x0_80_0_0_3958807e988063350ec30291b6a7f797.jpg

У наших британских партнеров — или, честнее сказать, стратегических противников? — появилась военная тайна. Сейчас я ее вам открою. Дело обстоит так, что жители бывшего "золотого миллиарда", в том числе и англичане, начинают голодать.Правда, обсуждать эту проблему считается неприличным. И британские таблоиды, и новостной эфир, и интеллектуальные СМИ забиты сегодня Виндзорами, Кардашьянами, судебным процессом Джонни Деппа и Эмбер Херд. А вот то, что гражданам одной из богатейших стран мира становится нечего есть, — эту тему местные журналисты благоразумно не муссируют. Во избежание.В инфополе лишь проскакивают порой удивительные цифры. Согласно свежему опросу, например, 14 процентов британцев голодают, или недоедают, или наблюдают такое в своей семье. Ну, условно говоря, мама пропускает ужин, чтобы хватило еды детям.На неделе в телеэфир каким-то чудом попала реплика топ-менеджера крупной торговой сети. "Мы теряем покупателей, — честно признался он. — Они либо уходят за бесплатной едой, либо просто голодают". Это, конечно, нешуточно рвет все шаблоны. Нет, байки про молочную Темзу с кисельными берегами остались где-то в святых 90-х. Но все-таки Великобритания позиционирует себя как одну из богатейших стран мира. А тут такое.Известная блогер Джек Монро (да, она женщина, но у нее проблемы с гендерной идентификацией и половой ориентацией, так что она Джек), так вот, известная блогер Джек Монро, специализирующаяся на теме доступности еды, рассказывает в своей колонке в Guardian, что ей в соцсетях написал пенсионер и рассказал, что по вечерам он вместо ужина жует и проглатывает немного зубной пасты, "чтобы ощутить хоть какой-то вкус во рту". Джек пообещала, что она этого так не оставит, но ее колонке уже три с половиной месяца, а ситуация с тех пор стала только хуже.Заметим, что взрывной рост цен в Британии пошел еще в 2021 году, задолго до спецоперации России на Украине. Сейчас антироссийские санкции разгоняют процесс, запущенный гораздо раньше. Та же Джек Монро разоблачила официальную статистику по инфляции. В 2021-м она была заявлена на уровне 5,4 процента. Но реальные цены на самые дешевые и востребованные товары выросли в два-три раза. Бульонные кубики за несколько последних лет подорожали в десять раз.Весеннее подорожание всего и вся — прежде всего продуктов — привело к тому, что миллионы британских домохозяйств оказались перед выбором: за что платить? За свет или отопление? За лекарства или за еду?"Мы стали гораздо реже принимать душ, все время выключаем свет. И даже, когда холодно, не включаем отопление, — рассказывают журналистам Guardian пенсионеры, 64-летняя Франциска и ее 70-летний муж Колин. — В супермаркетах выбираем самые что ни на есть дешевые продукты".Теперь понятнее становится, отчего многие британские пенсионеры переезжали в Испанию? Да, там гораздо дешевле еда и аренда, и даже зимой можно было выживать без отопления. Пенсии хватало. Пандемия коронавируса прикрыла и эту лазейку. Таким пенсионерам, как Франциска и Колин, которые снимают себе жилье, в скором времени светит быть выброшенными на улицу.Для чего мы об этом пишем?Ну, во-первых, надо знать реальное положение дел у партнеров, а западные СМИ побаиваются его освещать. До пандемии тема фуд-банков — раздаточных пунктов бесплатных продуктов — была одной из самых популярных в британских СМИ. Много писали про рост арендных ставок и, соответственно, увеличение числа бездомных. Регулярно освещали такой больной вопрос, как гибель десятков тысяч пенсионеров каждую зиму от переохлаждения: пожилые люди отключали батареи в своих домах, потому что им не хватало денег на отопление.Сейчас как отрезало. Счета за электричество бьют рекорды, цены на продукты взлетают в разы, а вот тема обнищания народных масс резко ушла из инфополя. Англичане стали плохо жить, но это военная тайна. Постепенно ухудшается ситуация и в странах континентальной Европы. Политики лицемерно завывают про грядущий голод в африканских странах, но упорно отказываются признавать беды и страдания собственных граждан.Во-вторых, британский кризис — это важный звоночек для всего мира. Англия остается тренд-сеттером для всего мира, и, не ровен час, эти проблемы перекинутся на нас. К этому надо быть готовым. Отслеживать повышения цен, разбираться, чем оно вызвано — реальным ростом себестоимости или желанием нажиться на потребителях, необходимо по полной задействовать ФАС. Забирать ушедшие от нас предприятия и импортозамещать все что можно. Налаживать серый импорт — помните, как нас в свое время спасли "челноки"?Мир ведет против нас экономическую войну, и выигрывать ее надо, неустанно улучшая жизнь людей. Вместо того чтобы призывать к милитаризации, мобилизации и затягиванию поясов, стоит сделать все, чтобы у нас не было как в Англии. Пускай британские пенсионеры едят зубную пасту на ужин, наши пенсионеры должны по выходным сидеть в кафе и пить кофе с пирожными.Ценник на батон хлеба и пакет молока — это сегодня оружие в глобальном противостоянии, не менее важное, чем все "Искандеры" и "Калибры". При нынешних раскладах у России отличные шансы на победу.Кстати, у британцев очень неплохо работают фуд-банки, в которых любой желающий может взять бесплатные продукты, и, возможно, эту практику стоило бы принять на вооружение. У них также сильные волонтерские и благотворительные традиции, это мы тоже могли бы у себя прокачать. Помощь — самая непосредственная помощь бесплатной едой, водой, предметами первой необходимости, одеждой — должна быть обеспечена для самых уязвимых категорий нашего населения, и работать все это должно как часы.Ну и в-третьих, оголодавший европейский электорат будет представлять для нас прямую и непосредственную угрозу. Посмотрите на Украину. Тридцать лет эта страна, раскинувшись, словно Даная, все ждала, когда же на нее золотым дождем прольется новый план Маршалла. Годы шли, золотого дождя все не было. Наоборот, западные хозяева целенаправленно загоняли Украину в нищету. И что получилось?В 1991 году Украина была богатейшей советской республикой. Ее население было мирным и дружелюбным. Сегодня ее уровень жизни можно было бы назвать африканским, но тут обидятся Намибия, ЮАР и Тунис. Обнищавшее население обозлилось и одичало. Молодые люди, не видя никаких нормальных перспектив, массово пошли в армию, чтобы просто сытно поесть и отослать немножко денег семье. Сейчас они воюют против России.Похоже, что над Европой американские хозяева ставят тот же эксперимент. До какой степени надо ее "веймаризировать", чтобы оголодавшее население поверило, что во всем виноваты русские, и пошло бы в очередной "Дранг нах Остен"?У нас склонны посмеиваться над несмелыми попытками европейцев создать свою армию. В соцсетях веселятся над европейскими частями НАТО — они, мол, слишком изнеженные, им на морозе памперсы нужны, у них там правами ЛГБТ занимаются, а не марш-бросками с полной выкладкой. Разжиревшая в послевоенном процветании Европа, казалось, вообще разучилась воевать.Что ж, прямо сейчас на наших глазах американские хозяева срезают со старушки Европы ее жирок — слой за слоем. Когда она совсем оголодает, то за милую душу помчится на фронт — воевать, с кем прикажут. Какая там изнеженность? И неполживые хипстеры, и отважные представители ЛГБТ в момент позабудут про свои гей-парады и побегут осваивать старенькие "шмайссеры" и новейшие "хэнели". И тут, кстати, к их услугам будет мощная промышленность, которую можно легко и быстро переформатировать под нужды современной войны. Отличная армия может получиться — кроме шуток.Сектантов недаром морят голодом и холодом — измученный человек лучше поддается индоктринации. Спросит бюргер: кто съел мой хлеб и выпил все подсолнечное масло? А ему скажут — это русские. Ну, он и поверит, возьмет "шмайссер", поедет на Восточный фронт. Голод не тетка.

https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html

https://ria.ru/20220405/energiya-1781920483.html

https://ria.ru/20220503/dzhonson-1786684722.html

https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, джонни депп, франциск (хорхе марио бергольо), эмбер херд, украина, россия, европа, федеральная антимонопольная служба (фас россии), нато