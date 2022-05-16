https://ria.ru/20220516/sudbischi-1788291496.html

Иван Грозный против Сулеймана Великолепного? Мифы и правда о Судбищах

Иван Грозный против Сулеймана Великолепного? Мифы и правда о Судбищах - РИА Новости, 16.05.2022

Иван Грозный против Сулеймана Великолепного? Мифы и правда о Судбищах

Весной 1555 года крымский хан с войском двинулся, как полагали русские, в набег на Кавказ – так началась цепь событий, приведших к Судбищенскому сражению. В той РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:00

2022-05-16T09:00

2022-05-16T09:00

наука

иван грозный

социальный навигатор

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тула

российская академия наук

история

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Весной 1555 года крымский хан с войском двинулся, как полагали русские, в набег на Кавказ – так началась цепь событий, приведших к Судбищенскому сражению. В той битве, как писал князь Курбский, хана спасли "янычары", османская пехота. Значит ли это, что Москве противостояла мощнейшая империя той эпохи? Разобраться в обстоятельствах сражения корреспонденту РИА Новости помог руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.Янычары и верблюдыКрымское ханство было тогда вассалом Османской империи, хан Девлет-Гирей был племянником самого Сулеймана Великолепного. Этот султан еще в 1538 году принял титул халифа, то есть верховного правителя всех мусульман. Под его началом империя активно расширялась и держала в страхе всех своих соседей."Христианская Москва, закончившая объединение русских земель, была неприятным соседом для татар и турок. Постоянный прессинг Москвы со стороны крымчаков, который направлял и поддерживал Сулейман, вполне можно назвать современным термином "прокси-война", – отметил Радюш.Знаменитый оппонент Ивана Грозного князь Андрей Курбский приводит в своих аналитических записках такой эпизод битвы: "..царь (великий хан – прим. ред.) же един остался между янычары: бо было с ним аки тысяща с ручницами и дел (пушек – прим. ред.) не мало".Однако, значит ли это, что знаменитые турецкие янычары принимали участие в Судбищенской битве? Такие прецеденты известны – например, в битве при Молодях. Археология пока не дает ответа на этот вопрос. Историки полагают, что, скорее всего, это были не "аутентичные" османские янычары, а крымский аналог, обученный и вооруженный по образцу султанских войск.Летописи упоминают захват русскими восьми десятков верблюдов, на которых перевозили грузы и артиллерию. Кость, возможно, одного из них нашли во время недавних раскопок в Тульском кремле, сообщили археологи.Перипетии войны"События, предварявшие битву, были довольно необычными. Отряд Шереметева и Салтыкова вышел в рейд на Перекоп, в опустевшие земли крымчаков – это можно по-современному назвать "спецоперацией". Русские полагали, что Девлет-Гирей с основными силами ушел в набег на пятигорских черкесов, перешедших тогда под покровительство русского царя. Как предполагают современные историки, хан специально пустил такие слухи", – отметил Радюш.Находясь в районе современной Харьковщины, Шереметев узнал от сторожевой службы, что хан с войском на самом деле идет к Туле. Развернувшись, русские пошли за татарами "по сакме", то есть по вытоптанному в степи следу войска."Шереметев и Салтыков позднее докладывали царю, что рассчитывали застать крымчаков, когда хан "розпустит войну", то есть рассеет войска для грабежа. Однако прежде того отряд Шереметева наткнулся на татарский кош, то есть походный обоз с табуном, взяв там богатую добычу и, как говорят летописи, около 60 тысяч лошадей", – рассказал Радюш.Оставлять кош за два дневных перехода от войска было традиционной тактикой татар, объяснил ученый. Огромный табун свежих "подменных" лошадей позволял степнякам сохранять главное свое преимущество – скорость. Скорее всего, узнав о потере коша, Девлет-Герей развернул войска, не доходя до Тулы.Взбешенные степнякиБитва началась со столкновения с передовым отрядом крымчаков, который русские разбили с налета: "передовой полк царев (великого хана – прим. ред.) и правую руку и левую потоптали и знамя взяли Шириньских князей", сообщает Никоновская летопись.Как отметили историки, неизвестный турецкий хронист так описал первый день битвы: "войско татарское потеряло дух и пришло в расстройство; ханские сыновья Ахмед-Герай и Хаджи-Герай, пять султанов и бесчисленное множество знатных и простых ратников мусульманских пали под ударами неверных; совершенная гибель была уже близка".Однако подход основных сил противника вынудил русских отступить в лесистый овраг на берегах реки Любовши, где располагался кош отряда Шереметева. Как считают историки, там было возведено полевое укрепление – вагенбург из обозных телег и засека. Попавшие впоследствии в реку артефакты подсказали участникам проекта 1XPEDITION и археологам, где надо искать место битвы.Сейчас особое внимание археологов привлекают остатки насыпи, обнаруженные лидарной съемкой на месте русских позиций. Если окажется, что эти валы относятся к событиям битвы, станет возможно более детально восстановить ход боя и рассчитать количество оборонявшихся, объяснили ученые.Реальная численностьЧисленность русского войска приводится в Никоновской летописи: четыре тысячи детей боярских, то есть основной русской дворянской конницы, а вместе со вспомогательной казачьей конницей, стрельцами и "кошевыми слугами" – 13 тысяч человек."По мнению Ю.Д. Рыкова в отряд Шереметева вошли выборные дворяне и дети боярские служилых городов Вязьмы, Волока Ламского, Каширы, Коломны, Можайска, Москвы, Переяславля, Рязани, Твери, Тулы и Юрьева, а также служилые люди князей Мосальских и Старицких", – отметил Радюш.На деле у Шереметева, по мнению специалистов, было меньше ратников, чем сообщает летопись. С учетом естественного "нетства", то есть неспособности некоторых дворян выйти в поход, в отряде могло быть до 10 тысяч человек. Кроме того, русские отрядили до шести тысяч человек для сопровождения угнанного табуна, который разделили на две части и кружным путем повели в Мценск и Переяслав-Рязанский.Современные оценки на основе экономических и демографических расчетов дают максимальный уровень мобилизации крымчаков той эпохи в 50-60 тысяч всадников. Исходя из размера "подменного" табуна, историки предполагают, что в набег на Тулу вышло около 15-20 тысяч. Превосходство татар над войском Шереметева было двух- или даже трехкратным.

https://ria.ru/20220425/sudbischi-1785242954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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