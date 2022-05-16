https://ria.ru/20220516/spbgu-1788765719.html

Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 16.05.2022

Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания на Университетской набережной из-за сообщения о РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:09

2022-05-16T12:09

2022-05-16T12:09

происшествия

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания на Университетской набережной из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба вуза."Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщений о заминировании. 16 мая в 11.30 поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская набережная, 7-9 (главное здание университета). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.На место вызваны экстренные службы для проверки.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html

санкт-петербург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург