Рейтинг@Mail.ru
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/spbgu-1788765719.html
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 16.05.2022
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
Сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания на Университетской набережной из-за сообщения о РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:09
2022-05-16T12:09
происшествия
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153226/33/1532263336_0:134:2501:1540_1920x0_80_0_0_c5acb473df466b521a9e3586f2094208.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания на Университетской набережной из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба вуза."Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщений о заминировании. 16 мая в 11.30 поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская набережная, 7-9 (главное здание университета). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.На место вызваны экстренные службы для проверки.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153226/33/1532263336_134:0:2365:1673_1920x0_80_0_0_f9950e48db850061e1e9b627db6a0315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург
12:09 16.05.2022
 
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Сотрудников и студентов эвакуируют из здания СПбГУ из-за сообщения о "минировании"

© Depositphotos / Estea-EsteaЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Depositphotos / Estea-Estea
Здание Санкт-Петербургского государственного университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания на Университетской набережной из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба вуза.
"Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщений о заминировании. 16 мая в 11.30 поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская набережная, 7-9 (главное здание университета). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.
На место вызваны экстренные службы для проверки.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сапер - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 10:21
Главное здание СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании
 
ПроисшествияСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала