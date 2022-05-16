https://ria.ru/20220516/spbgu-1788765719.html
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 16.05.2022
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
Сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания на Университетской набережной из-за сообщения о РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:09
2022-05-16T12:09
2022-05-16T12:09
происшествия
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуируют из главного здания на Университетской набережной из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба вуза."Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщений о заминировании. 16 мая в 11.30 поступило сообщение о заминировании здания СПбГУ по адресу: Университетская набережная, 7-9 (главное здание университета). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении.На место вызваны экстренные службы для проверки.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург
Главное здание СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
Сотрудников и студентов эвакуируют из здания СПбГУ из-за сообщения о "минировании"