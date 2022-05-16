https://ria.ru/20220516/somali-1788714057.html
СМИ: в Сомали экс-президента избрали новым главой государства
СМИ: в Сомали экс-президента избрали новым главой государства - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: в Сомали экс-президента избрали новым главой государства
Парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой государства, сообщает газета Somali Guardian. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T00:58
2022-05-16T00:58
2022-05-16T00:58
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой государства, сообщает газета Somali Guardian."Парламент Сомали избрал Хасана Шейха Махмуда президентом, он победил действующего главу государства Мохамеда Абуллахи Мохамеда", - говорится в сообщении газеты в Twitter. Отмечается, что Хасан Шейх Махмуд, который возглавлял Сомали с 2012 по 2017 год, стал первым в истории страны политиком, который дважды был избран на пост президента.Ранее радио Dalsan со ссылкой на результаты голосования сообщало, что парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов. По количеству набранных голосов экс-президент занимал третье место.Голосование проходило в ангаре аэропорта сомалийской столицы Могадишо, находящегося под защитой сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС). СМИ писали, что в воскресенье аэропорт подвергся минометному обстрелу.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20220516/mali-1788713134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали
СМИ: в Сомали экс-президента избрали новым главой государства
Somali Guardian: парламент Сомали избрал экс-президента Махмуда новым главой государства
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой государства, сообщает
газета Somali Guardian.
"Парламент Сомали
избрал Хасана Шейха Махмуда президентом, он победил действующего главу государства Мохамеда Абуллахи Мохамеда", - говорится в сообщении газеты в Twitter. Отмечается, что Хасан Шейх Махмуд, который возглавлял Сомали с 2012 по 2017 год, стал первым в истории страны политиком, который дважды был избран на пост президента.
Ранее радио Dalsan со ссылкой на результаты голосования сообщало, что парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов. По количеству набранных голосов экс-президент занимал третье место.
Голосование проходило в ангаре аэропорта сомалийской столицы Могадишо, находящегося под защитой сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС). СМИ писали, что в воскресенье аэропорт подвергся минометному обстрелу.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.