https://ria.ru/20220516/servis-1788717920.html

В России создадут цифровой сервис для медицинских онлайн-консультаций

В России создадут цифровой сервис для медицинских онлайн-консультаций - РИА Новости, 16.05.2022

В России создадут цифровой сервис для медицинских онлайн-консультаций

АО "ГЛОНАСС" и "Полимед" создадут телемедицинскую платформу "ГЛОНАСС Забота", в новом цифровом сервисе будут доступны онлайн-консультации медицинских... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T03:09

2022-05-16T03:09

2022-05-16T03:09

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" и "Полимед" создадут телемедицинскую платформу "ГЛОНАСС Забота", в новом цифровом сервисе будут доступны онлайн-консультации медицинских специалистов, широкий спектр лабораторных исследований, а также заказ лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".В компании пояснили, что "ГЛОНАСС Забота" позволит в пять раз увеличить количество лабораторных исследований (до 2500 видов), доступных жителям всех регионов России, в том числе труднодоступных районов страны. Они могут проводиться как в стационарных, так и в мобильных пунктах с выездом на дом.Пользователи сервиса смогут предоставить полученные результаты исследований в любую поликлинику России. Юридическую значимость информации обеспечат защищенные каналы передачи данных государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", с помощью которой откроется возможность верификации и загрузки результатов анализов в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, уточнили в компании."Для удобства пациентов будут использоваться такие действующие сервисы компании "Полимед", как мобильная лаборатория по забору анализов и дистанционная услуга "Расшифровка" с рекомендациями от высококвалифицированных врачей из Москвы по итогам первичной диагностики. Федеральная сеть цифровых клиник охватывает 38 российских городов, в которых работают и стационарные пункты", - добавили в АО "ГЛОНАСС".Кроме того, в рамках проекта будет задействована созданная на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" система "Мониторинг ЭРА". Она позволит оптимизировать маршруты, повысить эффективность движения мобильных лабораторий, обеспечить контроль условий транспортировки биоматериалов, включая соблюдение температурного режима, отметили в компании.

https://ria.ru/20220514/leto-1788457850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии, россия