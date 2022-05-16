https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html

В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"

В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич" - РИА Новости, 16.05.2022

В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"

На московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство "Москвичей", написал мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:17

2022-05-16T08:17

2022-05-16T15:22

москва

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство "Москвичей", написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Мэр добавил, что власти города постараются сохранить большую часть коллектива самого завода и его смежных предприятий.Собянин уточнил, что основным технологическим партнером "Москвича" станет КАМАЗ, в перспективе предприятие начнет выпускать электромобили.О том, что завод "Рено Россия" переходит в собственность правительства Москвы, в понедельник утром сообщил Минпромторг. Доля Renault в "АвтоВАЗе" теперь будет принадлежать государству в лице НАМИ.

https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, сергей собянин