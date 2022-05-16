08:17 16.05.2022 (обновлено: 15:22 16.05.2022)
В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"
Мэр Москвы Собянин принял решение возобновить производство машин под брендом "Москвич"
Завод по производству автомобилей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство "Москвичей", написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право. <...> Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", — говорится в публикации.
Мэр добавил, что власти города постараются сохранить большую часть коллектива самого завода и его смежных предприятий.
Собянин уточнил, что основным технологическим партнером "Москвича" станет КАМАЗ, в перспективе предприятие начнет выпускать электромобили.
О том, что завод "Рено Россия" переходит в собственность правительства Москвы, в понедельник утром сообщил Минпромторг. Доля Renault в "АвтоВАЗе" теперь будет принадлежать государству в лице НАМИ.