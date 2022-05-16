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В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич" - РИА Новости, 16.05.2022
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В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"
В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич" - РИА Новости, 16.05.2022
В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"
На московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство "Москвичей", написал мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:17
2022-05-16T15:22
москва
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство "Москвичей", написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Мэр добавил, что власти города постараются сохранить большую часть коллектива самого завода и его смежных предприятий.Собянин уточнил, что основным технологическим партнером "Москвича" станет КАМАЗ, в перспективе предприятие начнет выпускать электромобили.О том, что завод "Рено Россия" переходит в собственность правительства Москвы, в понедельник утром сообщил Минпромторг. Доля Renault в "АвтоВАЗе" теперь будет принадлежать государству в лице НАМИ.
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москва, общество, сергей собянин
08:17 16.05.2022 (обновлено: 15:22 16.05.2022)
 
В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"

Мэр Москвы Собянин принял решение возобновить производство машин под брендом "Москвич"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗавод по производству автомобилей в Москве
Завод по производству автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Завод по производству автомобилей в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство "Москвичей", написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право. <...> Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", — говорится в публикации.

Мэр добавил, что власти города постараются сохранить большую часть коллектива самого завода и его смежных предприятий.
Собянин уточнил, что основным технологическим партнером "Москвича" станет КАМАЗ, в перспективе предприятие начнет выпускать электромобили.
О том, что завод "Рено Россия" переходит в собственность правительства Москвы, в понедельник утром сообщил Минпромторг. Доля Renault в "АвтоВАЗе" теперь будет принадлежать государству в лице НАМИ.
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