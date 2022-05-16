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Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном
Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном - РИА Новости, 16.05.2022
Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном
Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:44
2022-05-16T12:44
2022-05-16T14:24
эмомали рахмон
владимир путин
таджикистан
политика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник, отметив, что ему интересно узнать мнение коллеги о том, как возможно укрепить безопасность."Конечно, мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали, ситуация в регионе остается сложной, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика
12:44 16.05.2022 (обновлено: 14:24 16.05.2022)
Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном
Президент Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном ситуацию в стране
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник, отметив, что ему интересно узнать мнение коллеги о том, как возможно укрепить безопасность.
"Конечно, мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали, ситуация в регионе остается сложной, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении", - сказал Путин.