https://ria.ru/20220516/rakhmon-1788774699.html

Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном

Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном - РИА Новости, 16.05.2022

Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном

Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:44

2022-05-16T12:44

2022-05-16T14:24

эмомали рахмон

владимир путин

таджикистан

политика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник, отметив, что ему интересно узнать мнение коллеги о том, как возможно укрепить безопасность."Конечно, мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали, ситуация в регионе остается сложной, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220508/taliban-1787475518.html

таджикистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика