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Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном
Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном - РИА Новости, 16.05.2022
Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном
Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:44
2022-05-16T14:24
эмомали рахмон
владимир путин
таджикистан
политика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник, отметив, что ему интересно узнать мнение коллеги о том, как возможно укрепить безопасность."Конечно, мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали, ситуация в регионе остается сложной, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении", - сказал Путин.
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эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика
12:44 16.05.2022 (обновлено: 14:24 16.05.2022)
 
Путин встретился с главой Таджикистана Рахмоном

Президент Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном ситуацию в стране

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита лидеров государств - членов ОДКБ. 16 мая 2022
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита лидеров государств - членов ОДКБ. 16 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи на полях саммита лидеров государств - членов ОДКБ. 16 мая 2022
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация в регионе Таджикистана остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве в понедельник, отметив, что ему интересно узнать мнение коллеги о том, как возможно укрепить безопасность.
"Конечно, мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали, ситуация в регионе остается сложной, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении", - сказал Путин.
Пограничники на Таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 09:58
Талибы обстреляли Фархорский район Таджикистана, сообщил источник
 
Эмомали РахмонВладимир ПутинТаджикистанПолитика
 
 
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