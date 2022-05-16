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Путин провел встречу с президентом Казахстана

Путин провел встречу с президентом Казахстана - РИА Новости, 16.05.2022

Путин провел встречу с президентом Казахстана

Отношения России и Казахстана хорошо развиваются, несмотря на сегодняшние сложности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:26

2022-05-16T19:26

2022-05-16T20:09

россия

казахстан

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

касым-жомарт токаев

владимир путин

в мире

политика

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отношения России и Казахстана хорошо развиваются, несмотря на сегодняшние сложности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."За прошлый год у нас рост товарооборота 34 с лишним процента, 17 миллиардов долларов примерно проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана", — сказал он.Российский лидер, помимо этого, предложил обсудить вопросы безопасности и экономики.В свою очередь, Токаев назвал Россию основным торговым партнером. Правительству страны поставлена задача закрепить успехи сотрудничества, добавил президент Казахстана.Он также рассказал, что делегация страны провела предметную встречу с российскими коллегами, и анонсировал свое участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Кроме того, Казахстан будет представлен на международной промышленной выставке "Иннопром", которая состоится в начале июля в Екатеринбурге, и традиционном форуме приграничных регионов.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788819132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, казахстан, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире, политика, одкб