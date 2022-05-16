19:26 16.05.2022 (обновлено: 20:09 16.05.2022)
Путин провел встречу с президентом Казахстана
Путин предложил президенту Казахстана Токаеву обсудить вопросы безопасности
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отношения России и Казахстана хорошо развиваются, несмотря на сегодняшние сложности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"За прошлый год у нас рост товарооборота 34 с лишним процента, 17 миллиардов долларов примерно проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана", — сказал он.
Российский лидер, помимо этого, предложил обсудить вопросы безопасности и экономики.
В свою очередь, Токаев назвал Россию основным торговым партнером. Правительству страны поставлена задача закрепить успехи сотрудничества, добавил президент Казахстана.
Он также рассказал, что делегация страны провела предметную встречу с российскими коллегами, и анонсировал свое участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Кроме того, Казахстан будет представлен на международной промышленной выставке "Иннопром", которая состоится в начале июля в Екатеринбурге, и традиционном форуме приграничных регионов.
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