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Путин провел встречу с президентом Казахстана - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин провел встречу с президентом Казахстана
Путин провел встречу с президентом Казахстана - РИА Новости, 16.05.2022
Путин провел встречу с президентом Казахстана
Отношения России и Казахстана хорошо развиваются, несмотря на сегодняшние сложности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:26
2022-05-16T20:09
россия
казахстан
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
касым-жомарт токаев
владимир путин
в мире
политика
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отношения России и Казахстана хорошо развиваются, несмотря на сегодняшние сложности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."За прошлый год у нас рост товарооборота 34 с лишним процента, 17 миллиардов долларов примерно проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана", — сказал он.Российский лидер, помимо этого, предложил обсудить вопросы безопасности и экономики.В свою очередь, Токаев назвал Россию основным торговым партнером. Правительству страны поставлена задача закрепить успехи сотрудничества, добавил президент Казахстана.Он также рассказал, что делегация страны провела предметную встречу с российскими коллегами, и анонсировал свое участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Кроме того, Казахстан будет представлен на международной промышленной выставке "Иннопром", которая состоится в начале июля в Екатеринбурге, и традиционном форуме приграничных регионов.
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россия, казахстан, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире, политика, одкб
19:26 16.05.2022 (обновлено: 20:09 16.05.2022)
 
Путин провел встречу с президентом Казахстана

Путин предложил президенту Казахстана Токаеву обсудить вопросы безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Отношения России и Казахстана хорошо развиваются, несмотря на сегодняшние сложности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"За прошлый год у нас рост товарооборота 34 с лишним процента, 17 миллиардов долларов примерно проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана", — сказал он.
Российский лидер, помимо этого, предложил обсудить вопросы безопасности и экономики.
В свою очередь, Токаев назвал Россию основным торговым партнером. Правительству страны поставлена задача закрепить успехи сотрудничества, добавил президент Казахстана.
Он также рассказал, что делегация страны провела предметную встречу с российскими коллегами, и анонсировал свое участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Кроме того, Казахстан будет представлен на международной промышленной выставке "Иннопром", которая состоится в начале июля в Екатеринбурге, и традиционном форуме приграничных регионов.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств — членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 15:15
Лидеры стран ОДКБ выступили на саммите в Москве
 
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